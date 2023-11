Black Friday tuż tuż! W piątek 29.11, jak co roku o tej porze, szał zakupowy ogarnie Polaków. W ten wyjątkowy dzień miłośniczki mody mają szansę uzupełnić swoją garderobę o prawdziwe perełki prosto ze światowych wybiegów, w niższych cenach. W tym czasie ubrania, buty i dodatki znanych, luksusowych marek dostępnych na Moliera 2 kupimy z rabatami do -30%. Promocje dotyczą sklepów stacjonarnych i sklepu internetowego.

Wyjątkowe rabaty na luksusowe marki zawsze przyciągają rzesze osób kochających modę i ceniących najwyższą jakość. W tym roku Moliera 2 przedłuża Black Friday na cały weekend, aż do 2 grudnia czyli Cyber Monday! Promocja obejmuje najnowsze kolekcje znanych i cenionych marek np. Alexander McQueen, Aquazzura, Burberry, Balmain, Casadei, Isabel Marant, Canada Goose, Kenzo, Love Shack Fancy, La Mania, Marc Jacobs, Moncler, Nanushka, OneTeaspoon, Polo Ralph Lauren, Self Portrait, Tory Burch, Tod’s, Zimmermann. i wiele, wiele innych.

Black Friday to niepowtarzalna okazja aby uzupełnić garderobę o kultowe i nigdy wcześniej nieprzecenione produkty. To również świetny moment, aby zaopatrzyć się w luksusowe kurtki i zimowe akcesoria, które będą nam potrzebne w najbliższych miesiącach. Warto również zajrzeć do nowo powstałej strefy Beauty w nowej części Moliera 2 gdzie znaleźć można wysokiej jakości, luksusowe kosmetyki pielęgnacyjne oraz do makijażu.