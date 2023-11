Tydzień mody w Londynie nie mógł odbyć się bez prezentacji kolekcji na wiosnę i lato 2020 Victorii Beckham. Projektantka mody uwielbia stonowane kolory, jednak w swojej wiosennej kolekcji postanowiła dodać nieco więcej intensywnych odcieni - np. zieleni czy fioletu. W jej projektach pojawiają się zwiewne suknie o długości maksi, ale miejsce znalazło się również na kobiece looki w męskim stylu. Cała kolekcja jest wyraźnie zainspirowana latami siedemdziesiątymi.

Co ciekawe, większość ubrań spokojnie można nosić na co dzień. Wielka moda wkroczy już niebawem na ulice - byle do wiosny!

