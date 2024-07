1 z 8

Kolor musztardowy to hit tej jesieni, a Magda Boczarska już o tym wiem! Ostatnio aktorka pojawiła się na imprezie w pięknym musztardowym sweterku! Gwiazda doskonale wyczuwa trendy i wie, co w trawie piszczy. Do ostatniej stylizacji założyła też czarne kozaki za kolano, które są must have w tym sezonie. Tutaj możecie zobaczyć, gdzie dostać niemal identyczne za mniej niż 150 złotych! Najważniejsze jest to, że niemal w każdej sieciówce możecie znaleźć rzeczy w tym pięknym kolorze.

Odcieniem, który będzie rządzić tej jesieni, jest musztardowy! Gdzie i za ile kupić rzeczy w takim kolorze? Sprawdźcie!

