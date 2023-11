1 z 16

Pastelowy róż, pastelowy niebieski, pastelowy pomarańcz... Te wszystkie kolory wróca tej wiosny ze zdwojoną siłą! Jeśli całą jesień i zimę przechodziłaś w szarościach i czerniach - czas najwyższy to zmienić. Projektanci największych domów modowych w swoich kolekcjach zdecydowanie stawiają na pastele! Jeśli do tej pory byliście przekonani, że takie kolory sprawdzą się tylko w przebraniach Lolity lub na dziecięcych ubrankach, spójrzcie na Julię Wieniawę, która w bladoniebieskiej sukience mini na Wielkim Teście TVP wyglądała jak milion dolarów! Zobacz więcej tutaj: Julia Wieniawa w sukience wydłużającej nogi! Jak prezentowali się z Antkiem podczas Wielkiego Testu TVP? Zobacz!

Dalej nie jesteś przekonany? Skuś się przynajmniej na pastelowy dodatek - kocie okulary, uroczy plecaczek, a może kolczyki? To wszystko znajdziesz w naszej galerii. No to... Zaczynamy! ;)

