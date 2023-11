Jesień to czas, kiedy w pełni do łask powracają delikatne w dotyku rajstopy, które w efektowny sposób pozwolą zachować ciepło - nawet w trakcie chłodnej, jesiennej aury. Swoją najnowszą kolekcję New Vibes, Gatta dedykuje kobietom świadomym swojego stylu, lubiącym zabawę i miksowanie trendów. Kolekcja została zaprezentowana podczas największego modowego wydarzenia w Polsce - Flesz Fashion Night.

Trendy jesień/zima 2019 - najmodniejsze rajstopy sezonu!

Tej jesieni Gatta oferuje nowe odsłony kultowych rajstop Loretta - utrzymane w nurcie stonowanej elegancji, drobne geometryczne wzory będą doskonałe dla każdego typu kobiecej sylwetki. Z drugiej strony w kolekcji nie zabraknie odważnych, a nawet drapieżnych modeli Wild cat z printem typu panterka czy zebra.

Wśród jesiennych propozycji marki na szczególną uwagę zasługuje kolekcja Flash&Black - linia dla kobiet ceniących lekki rockowy styl.

Oprócz klasycznej czerni Gatta oferuje również wyraziste i nasycone kolory. Głęboki granat czy soczyste bordo to tylko namiastka nowych propozycji kolorystycznych. Zabawa wzorami i printami pozwoli stworzyć doskonałą bazę do zestawień casualowych, ale też bawić się modą podkreślając Waszą naturę. Skusicie się? Bo my na pewno tak!