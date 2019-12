Zimowe wyprzedaże w H&M! Zobacz 7 hitów, które upolujesz na sylwestra lub święta

Zimowe wyprzedaże zbliżają się wielkimi krokami! Już w połowie grudnia zaczęło się prawdziwe szaleństwo zakupów, na które czekają wszystkie fanki mody! Niektóre sieciówki już teraz kuszą przedświątecznymi promocjami więc, jeśli szukasz prawdziwych hitów na świąteczne imprezy lub sylwestra to idealny moment! My zajrzałyśmy do H&M, gdzie ruszyły wyprzedaże i wybraliśmy 7 największych hitów sezonu 2019/2020, które warto kupić! Musicie to zobaczyć!

Zimowa wyprzedaż 2019/2020 w H&M- co warto kupić?

Zimowe wyprzedaże 2019 już trwają i jest to prawdziwa gratka dla tych, którzy chcą za małe pieniądze kupić prawdziwe skarby sezonu! Popularne sieciówki jak Zara, Reserved, Sinsay czy H&M już teraz postanowiły obniżyć ceny swoich towarów. To najlepszy moment, aby upolować ubrania i dodatki zgodne z trendami, które sprawdzą się na nadchodzące święta, sylwestra i karnawał! Cekiny, welury czy koronki to prawdziwy must-have tego sezonu! Ale co wybrać, żeby zabłysnąć na każdej imprezie? Elegancka marynarka, sukienki, spódnice, buty torebki i biżuteria to wszystko z pewnością przyda się w karnawale! Zobaczcie sami!

Poniżej 7 totalnych hitów z zimowych wyprzedaży w H&M!

1. Welurowa sukienka w kolorze ciemnego fioletu z głębokim dekoltem lub wyszywana koralikami sprawdzi się zarówno przy świątecznym stole jak i na sylwestrowej imprezie! Teraz są przecenione i w H&M kupicie je: czarna - 139,99 zł (przeceniona z 199,90 zł) i fioletowa- 119,90 zł (przeceniona z 149 ,90 zł).

Mat. prasowe

2. Cekinowa marynarka o klasycznym kroju to inwestycja na kolejne lata! Teraz kosztuje 199 zł (przeceniona z 279 zł).

Mat. prasowe

3. Satynowe szpilki ozdobione koralikami skradły nasze serce! Teraz kosztują jedyne 119 zł (przecenione z 149 zł).

Mat. prasowe

4. Spódnica to podstaw nie jednej stylizacji sylwestrowej! Ta cekinowa jest tak uniwersalna, że założysz ją zarówno na święta z golfem, na sylwestra z jedwabnym topem a na co dzień z ciepłym swetrem i kozakami! Warto! W H&M na przecenie zimowej kosztuje 139,90 zł (przeceniona z 199,90 zł).

Mat. prasowe

5. Biżuteria uzupełni każdy look i doda charakteru np. małej czarnej. Te kolczyki z chwostami kupisz za jedyne 34,90 zł (przecenione z 49,90 zł).

Mat. prasowe

6. Szylkretowa torebka na łańcuszku to nasz hit! Ozdobi karnawałową sukienkę lub elegancki garnitur. Kosztuje 139,90 zł (przeceniona z 199,99 zł).

Mat. prasowe

7. Panterka króluje co roku na wybiegach i Instagramie, dlatego już teraz upolujesz ją w H&M za 99,90 zł (przeceniona ze 139,99 zł).