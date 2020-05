Ten korektor działa jak Shape Tape marki Tarte, ulubieniec influencerek. Wystarczy niewielka ilość, by zakrył nawet mocne przebarwienia

Korektor to z reguły pierwszy kosmetyk, po który sięgamy, gdy tylko zauważamy jakiekolwiek niedoskonałości na skórze. Jest niezbędny w przypadku wyprysków, rozszerzonych naczynek, ciemnych sińców pod oczami czy przebarwień posłonecznych lub trądzikowych. Na rynku dostępne są zarówno korektory w odcieniach skóry, jak i kolorowe. Przeważnie wyraziste zmiany na skórze wymagają zaaplikowania produktów z tej drugiej kategorii, jednak korektor marki L’Oreal Paris wyłamuje się z tej reguły.

Korektor gwarantujący maksymalne krycie

More Than Concelar Infaillible od L’Oreal Paris to jeden z najlepiej kryjących korektorów, na jakie kiedykolwiek trafiłam. Wcześniej recenzowałam już podkład z tej serii, jednak ten kosmetyk również zasługuje na wyróżnienie. Często porównywany jest do dwa razy droższego korektora Shape Tape od Tarte, który jest ulubieńcem beauty influencerek.

Mat. prasowe

Za jego krycie odpowiada gęsta, naprawdę mocno napigmentowana formuła. W moim przypadku największym problemem były krostki trądzikowe i przebarwienia, z którymi bezbłędnie sobie radził - wystarczała niewielka ilość produktu, by były całkowicie zakryte. Sprawdzał się rownież do wyostrzania makijażu oka i eyelinera oraz jako baza pod cienie. Może być nakładany zarówno pod, jak i na podkład. Świetnie łączy się z fluidami o większym oraz delikatniejszym kryciu. Dobrze wygląda nawet nałożony solo w pośpiechu i rozblendowany równomiernie po twarzy pędzlem. Ma wygodny i bardzo duży aplikator. Trwałość jest bez zarzutu, przypudrowany trzyma się cały dzień i w ogóle nie ciemnieje. Jest też bardzo wydajny i pożegnałam się z nim z powodu skończenia terminu przydatności, a nie braku produktu w opakowaniu. Dostępny jest w dziesięciu odcieniach, więc łatwo dobrać odpowiedni kolor do swojej cery. Kosztuje 63,99 zł, ale w obecnej promocji w Super-Pharm można go kupić już za 37,79 zł. Na wizażu został oceniony na 4,5 w pięciopunktowej skali i zebrał 376 recenzji.

„Jest mocno kryjący, u mnie radzi sobie z olbrzymimi sińcami i przebarwieniami. Wystarczy nałożyć niewiele, aby osiągnąć pełne krycie. Nie wchodzi w zmarszczki, delikatnie zastyga po przypudrowaniu i wytrzymuje bez skazy przez cały dzień. Nie zauważyłam też, by wysuszał skórę.”

„To nie jest przypadek, że wiele osób porównuje go do kultowego korektora Tarte. Ten produkt daje niesamowite krycie, nie osadza się w zmarszczkach i nie ciastkuje. Nie zmienia też swojego pierwotnego odcienia, jest kremowy i mimo doskonałego krycia, nie ma ciężkiej konsystencji.”

„Krycie korektora jest zadowalające, zarówno jeśli chodzi o przebarwienia, niedoskonałości, jak i cienie pod oczami. Nie jest przy tym ciężki, ani wysuszający. Ma dość gęstą, kremową konsystencję i niewiele produktu potrzeba, by uzyskać pożądany efekt.”- piszą wizażanki