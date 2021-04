Cały świat nam się zazielenia, a my coraz częściej mamy ochotę na wychodzenie z domu. Gwiazdy nie są tu żadnym wyjątkiem. Paulina Sykut postanowiła skorzystać z odrobiny słońca i wyjść na spacer, na trawę lub na kawę – jak sama pisze. Jej stylizacja jest już typowo wiosenna, kolorowa i luźna. Szczególnie zainteresowała nas wiklinowa torebka gwiazdy. Dlaczego? Ponieważ to właśnie torebki z plecionki są hitem wiosny 2021!

Chociaż dziennikarka zdecydowała się na małą torebkę (ten model pochodzi z Bornprix), warto wspomnieć, że obecnie na rynku mamy całą masę modeli do wyboru. Znajdzie się coś dla tych, którzy uwielbiają torby wielkości XL oraz dla tych, którzy z chęcią sięgają po małe kopertówki. Taka pleciona torebka będzie świetnie pasowała do stylizacji w stylu boho. Warto ją również założyć do miejskich jeansów i trampek lub do letnich i wiosennych sukienek, w których coraz częściej będziemy się pokazywać. Gdzie kupić najlepszą wiklinową torebkę? Zobaczmy, co mogą nam zaoferować sklepy internetowe i popularne sieciówki!

Torebka w stylu Pauliny Sykut

W Reserved znajdziemy torebkę, która bardzo przypomina tę, którą wzięła ze sobą na wiosenny spacer Paulina Sykut. Torebka ma bardzo prosty krój, zamykana jest na zatrzask i zrobiona jest z tworzywa, które przypomina nam plecioną wiklinę. Tę torebkę możemy nosić w dwóch wersjach. Po pierwsze możemy jej użyć jako kopertówki, trzymając w dłoniach, natomiast drugą opcją jest przewieszenie jej przez ramie – wtedy charakter naszej stylizacji będzie luźniejszy. Jeśli szukasz małej, wiklinowej torebki, znajdziesz ją w Reserved za niecałe 120 zł.

mat. prasowe

PLECIONA TOREBKA RESERVED 119.99 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Wiklinowe koło

Jeśli zależy nam na nieco większej pojemności torebki, możemy zajrzeć na stronę Mohito, gdzie aktualnie za 119,99 zł kupimy okrągłą torebkę z plecionki. Nasz zachwyca ten kształt, który jeszcze bardziej kojarzy nam się z czasami hipisowskimi i stylem boho. Torebka ma podwójny uchwyt, który bardzo solidnie wszyty jest w główną część plecionego koła. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na kolor torebki. Nie jest typowo słomkowy odcień, jednak ciepły brąz.

mat. prasowe

OKRĄGŁA TOREBKA Z PLECIONKI MOHITO 119.99 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Wiklinowe pudełeczko

Nasze serce skradła również wiklinowa torebka marki Morgaris, którą bez problemu znajdziecie w sklepie internetowym born2be.pl. Co wyjątkowego jest w tej torebce? Przede wszystkim jej niesamowita jakość! Torebka jest sztywna i ma formę pudełkowatą, dzięki czemu wygląda na nieco bardziej elegancką. Dodatkowego szyku dodają jej złote detale, które odnajdziemy na klapie i przy pasku. Torebka dostępna jest w wielu kolorach i odcieniach, więc każdy powinien znaleźć cos odpowiedniego dla siebie.

mat. prasowe

TOREBKA MORGAIS BORN2BE 119.99 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Klasyczna czerń

Kto powiedział, że i plecione torby muszą mieć odcień słomkowy? Torebka marki Nobo pokazuje nam, że torebka wykonana z prawdziwej wikliny może być piękna także w kolorze czerni. W tym modelu torebka jest spleciona w kształt koła, a pasek oraz zapięcie zrobione jest z ekoskóry. Dodatkowo charakteru plecionce dodają ciemnosrebrne dodatki. Taką wiklinową torebkę spokojnie można wkomponować nawet w wieczorową stylizację.

mat. prasowe

TOREBKA NOBO EOBUWIE 199 zł 99 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Wiklinowa zabawa

Moda to zabawa, więc pobawmy się trochę! W nowej kolekcji Mohito znajdziemy torebkę, która jest połączeniem skóry ekologicznej oraz słomkowej plecionki. W tym modelu naszą uwagę przykuwa także ozdobna złota klamra w skórzanej części torby. Warto także dodać, ze torba jest dość sztywna i płaska, co dla wielu osób jest ogromną zaletą. Jeśli wciąż nie możecie się zdecydować na to, jaką torbę kupić – skórzaną lub wiklinową – odwiedźcie Mohito, znajdziecie tam kompromis za mniej niż 80 zł.

mat. prasowe

TOREBKA TYPU KOSZYK MOHITO 79.99 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Wiklinowe torebki kojarzą nam się z wiosną, latem, ciepłem, wakacjami i przyjemnościami. Cieszmy się słońcem i dodajmy trochę słońca do naszych stylizacji!