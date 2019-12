Weronika Rosati ścięła i przefarbowała włosy na blond?! Co za metamorfoza!

Weronika Rosati bardzo rzadko eksperymentowała ze swoją fryzurą. Przez ostanie lata wierna była swoim długim kręconym włosom. Jej brązowe loki stały się jej znakiem rozpoznawczym. Teraz postanowiła zaszaleć z włosami, a efekty metamorfozy wprawiły fanów w osłupienie! Niektórzy nie mogli uwierzyć, że to na prawdę ona. Na jakie zmiany zdecydowała się Weronika?

Nowa fryzura Weroniki Rosati

Na Instagramie Weroniki Rosati pojawiło się zdjęcie, na którym aktorka prezentuje się w krótkich blond włosach. Fani nie mogli uwierzyć, że mogła zrezygnować ze swoich pięknych i długich loków. Okazało się, że to jedynie filmowa charakteryzacja, a blond włosy to peruka. Weronika pochwaliła się swoim nowym projektem, jakim jest rola w filmie "Wonder Xenia" Małgorzaty Szumowskiej.

Kochani❤️ nie mogłam długo wam zdradzić szczegółów mojego nowego projektu ALE w końcu mogę i jestem mega podekscytowana że mogę podzielić się z wami tą wiadomością😊 Zaczęłam właśnie super filmową przygode z Małgośką Szumowską która mi zawierzyła jefną z głównych ról w swoim najnowszym filmie " Wonder Xenia" - trzymajcie kciuki🙏🏼 #malgorzataszumowska #szuma @alec_utgoff

Odważna metamorfoza Weroniki Rosati spodobała się fanom, którzy stwierdzili, że nowe włosy sprawiają, że promienieje i wygląda młodziej:

Brawo Werka!😎 ale powiem Ci, ze w blondzie Ci megaaaa twarzowo :)

W tym blondzie z 10 lat mniej, super 😊

Wygląda Pani zjawiskowo 😊

Znaleźli się również zwolennicy naturalnej fryzury aktorki:

A ja Panią kocham w naturalnych włosach! A za współpracę trzymam kciuki!

blond? nie!

Jedno jest pewne, nikt się nie spodziewał zdjęcia aktorki w takim wydaniu! Jak podoba Wam się Weronika w takiej odsłonie?

Weronika Rosati w blond włosach.

Weronika Rosati od lat jest wierna długim, brązowym lokom, które stały się jej znakiem rozpoznawczym.