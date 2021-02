Jak spędzić w domu walentynki z ukochanym? Oto sześć najlepszych propozycji

Walentynki zbliżają się wielkimi krokami i choć wiadomo, że uczucia powinno się celebrować przez cały rok w ten najromantyczniejszy wieczór warto się mocniej postarać. Nie oznacza to jednak, że musisz tygodniami szykować wielką niespodziankę, przeciwnie w tym dniu najlepiej sprawdzają się proste patenty, oto sześć propozycji, które zachwycą twojego ukochanego.

1. Romantyczny seans filmowy

East News

Oglądanie filmu zawsze sprzyja czułościom i przytulaniu. Nie musicie decydować się koniecznie na ckliwe komedie, ale najlepiej jeśli na ekranie pojawi się film z wątkiem romansu. By nie było zbyt codziennie w ciemnym pomieszczeniu rozstaw zapalone świece i rozwieś ozdobne lampki. Przygotuj też domowy popcorn lub tacos i miękki, puchaty koc.

Mat. prasowe

Girlanda Ljuvare, Ikea, 79,99 zł

Mat. prasowe

Koc Ponnie, Home&You, 169 zł

2. Wspólne gotowanie

East News

Przygotowywanie romantycznej kolacji we dwoje to idealny sposób, by podgrzać atmosferę. Zwłaszcza jeśli składać się na nią będą afrodyzjaki. Najbardziej znanymi są ostrygi, ale podobnie działają też inne owoce morza, np. krewetki i małże. Udane zbliżenia zapewniają też orzechy, seler i pomidory. Natomiast robiąc deser sięgnijcie po truskawki, brzoskwinie, banany i oczywiście czekoladę. Każde danie dokładnie przyprawcie wanilią, chili, imbirem lub kardamonem. Miłosną aurę pobudza też czerwone wino, które wykazuje właściwości relaksujące i pobudzające zmysły.

Mat. prasowe

Talerz deserowy różowy Femelo, Homla, 7,99 zł

Mat. prasowe

Zestaw do sera i wina, Zara Home, 89,90 zł

East News

Wino wytrawne Aphotic Red, ok. 54 zł

3. Walentynkowe gry

By zachować romantyczną aurę zamiast po klasyczne gry planszowe sięgnijcie po te przeznaczone dla zakochanych. Do wyboru macie, np. Ego Love, Zakochanie czy Gry małżeńskie. Sprawdzicie podczas nich, jak dobrze się znacie.

Mat. prasowe

Gra Ego Love, ok. 83 zł

4. Domowe SPA

Każdy z nas potrzebuje wieczoru pełnego relaksu, a walentynki to idealna okazja, by zapomnieć o stresie i pośpiechu. Najpierw zafundujcie sobie wspólną, długą kąpiel w wannie z mnóstwem piany, muzyką w tle, winem i zapachowymi świecami, a następnie postawcie na masaż. Najlepiej z aromatycznymi olejkami lub ze specjalnymi świecami.

Mat. prasowe

Płyn do kąpieli Let’s Celebrate, Accentra, 17,99 zł

Mat. prasowe

Świeca SPA truskawkowy sorbet z karmelem, Lorient, ok. 24 zł (ufranciszka.pl)

Mat. prasowe

Czerwone wino Carlo Rossi Dark, ok. 23 zł

Mat. prasowe

Olejek The Ritual of Happy Buddha, Rituals, ok. 100 zł

5. Sportowa zabawa

East News

Jeśli oboje jesteście fanami aktywności fizycznej spędźcie walentynki w bardziej sportowy sposób. Zamiast ćwiczyć tego dnia oddzielnie wybierzcie się razem na jogging lub szybki marsz. Przy odpowiednim tempie niska temperatura nie będzie wam przeszkadzać. W domu natomiast może poćwiczyć jogę w pozycjach dla par. Skorzysta na tym wasze ciało, a przy tym poprawicie sobie nastrój i spędzicie mnóstwo czasu razem.

Mat. prasowe

Mata do jogi, Yoga Bazar, 139 zł

6. Wieczór karaoke

Niezależnie od tego czy jesteście utalentowani w dziedzinie śpiewu czy też nie, karaoke zawsze gwarantuje sporo zabawy. Wystarczy wam odpowiednia aplikacja lub program i możecie zaczynać domowe koncerty. Do playlisty wrzućcie kawałki, które przypominają wam wspólnie spędzone chwile.

Mat. prasowe

Karaoke Machine, Fede, ok. 90 zł