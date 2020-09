Ulubione zabiegi gwiazd. Oto, procedury, którym Joanna Opozda i Paulina Sykut-Jeżyna zawdzięczają piękną skórę i szczupłe ciało

Gwiazdy bywają nie tylko na salonach, ale także w salonach piękności i gabinetach medycyny estetycznej. Dzięki zabiegom cieszą się piękną, gładką skórą i smukłym ciałem. W sam raz na czerwony dywan. Które z nich polecają?

Aleksandra Konieczna

East News

Termolifting w Cece Beauty Clinic (salon.cece.pl)

Ce-Ce Beauty Clinic to adres godny zaufania, o niepowtarzalnej atmosferze, która w pełni pozwala mi się zrelaksować. Testowałam tu wiele zabiegów, ale rekomenduję Zaffiro Termolifting IR. Dlaczego? W bezpieczny i bezbolesny sposób wygładza i odżywia skórę. Głowica Zaffiro emituje promieniowanie podczerwone IR o specjalnie dobranej długości fali. Powoduje to podgrzewanie i podrażnianie włókien kolagenowych. Kurczą się one do pierwotnej długości. W efekcie skóra zostaje zagęszczona i ściągnięta, zwiększa się jej napięcie i elastyczność, a zmarszczki zostają wygładzone. Dodatkowo Zaffiro stymuluje fibroblasty do wytwarzania nowych włókien kolagenowych. Efekt odmłodzenia pogłębia się w ciągu kolejnych miesięcy. Skóra jest jędrna i promienieje blaskiem.

Beata Sadowska

Mat. prasowe

Masaż w Afrodyta SPA & Welness Resort (www.afrodyta-spa.pl)

Technika masażu filipińskiego hilot to połączenie rożnych metod pokonywania bólu. Jego tradycja sięga wielu tysięcy lat, a ja odkryłam ją w Ośnie Lubuskim, w cudownym Afrodyta SPA & Wellness Resort. Hilot to leczniczy i jednocześnie głęboko relaksujący masaż. Zaczyna się od delikatnych ruchów całych dłoni, które pozwalają terapeucie na wyszukanie miejsc będących źródłem bólu. Szczególną moc terapeutyczną posiadają liście bananowca, wykorzystywane w trakcie całego masażu, nakłada się je na ciało rozgrzane ciepłym olejem kokosowym. Dodatkowym elementem rozgrzewającym jest świeży imbir, który rozprowadza się pod specjalnymi bańkami. Po delikatnych i płynnych ruchach następują mocne uciski z elementami refleksologii. To wszystko sprawia, że oryginalny godzinny masaż nie tylko regeneruje, ale także odpręża i relaksuje.

Mat. prasowe

W filipińskim masażu hilot wykorzystuje się liście bananowców - źródło polifenoli.

Joanna Opozda

East News/ mat. prasowe

Krioterapia w DNA Clinics (www.dnaclinics.pl)

Krioterapia to na pewno coś kompletnie dla mnie nowego, jeśli chodzi o anti-aging. Jestem aktorką i ciało jest moim warsztatem. Dlatego bardzo świadomie dbam o siebie, regularnie trenuję, zwracam uwagę na odżywianie, korzystam z zabiegów na ciało. Teraz do moich nowych ulubieńców dołączyła sesja w kriokomorze w DNA Clinics w Elektrowni Powiśle. Program Slim Body to zabieg 4-minutowy, podczas którego spalam aż 400 kcal :). Najlepsze jest to, że cały zabieg przebiega w temperaturze -120 stopni Celsjusza, ale zimno jest zdecydowanie inaczej odczuwalne, dużo przyjemniejsze niż +6 stopni Celsjusza na dworze przy mglistej pogodzie :). A korzyści dla ciała jest tak dużo, że cztery minuty to naprawdę nic w porównaniu z satysfakcją po zabiegu. Zdecydowanie należę do cryolovers :)

Dorota Gardias

East News

Rewitalizacja w Dormio Clinique w Warszawie i Krakowie (www.dormio-clinique.pl)

Sezon jesienny to doskonały czas na rewitalizację i nawilżenie skóry po wakacjach. Zabiegiem, który cenię, jest mezoterapia z zastosowaniem preparatu Neauvia Hydro Deluxe (warto wykonać serię 3, 4 zabiegów w odstępach ok. 3 tygodni). Łączy naturę z zaawansowaną technologią. Preparat zawiera najczystszą formę kwasu hialuronowego, który dodatkowo występuje w najwyższym stężeniu na rynku – 18 mg/ml. I przyznaję, że jego działanie robi wrażenie! Już po pierwszym zabiegu skóra jest wyraźnie nawilżona i zagęszczona. A najbardziej cenię mezoterapię Neauvia Hydro Deluxe za to, że daje efekt wypoczętej twarzy przez wiele tygodni, co w moim zawodzie jest bezcenne! Wyglądam na wyspaną i zrelaksowaną niezależnie od tego, ile czasu rzeczywiście mam na sen i odpoczynek. Neauvia Hydro Deluxe działa długodystansowo. Zawarte w preparacie dwa aminokwasy, glicyna i L-prolina, zwiększają produkcję kolagenu, co widać po kilku miesiącach. Skóra staje się bardziej gęsta i elastyczna. Powraca blask i rozświetlenie. To zabieg, który wspaniale działa również na skórę szyi, dekoltu i dłoni.

Paulina Sykut-Jeżyna

East News

Epilacja w Klinice Elite Centrum Laseroterapii (www.elite.waw.pl)

Gładkie ciało bez włosków na zawsze? Nie trzeba mnie było długo namawiać. Zwłaszcza że argumentem nie do odparcia jest fakt, że Thunder MT to obecnie najszybszy i najmocniejszy laser na świecie! To przekonało mnie, żeby go przetestować i skutecznie pozbyć się niechcianych włosków. Gładkie nogi to dla mnie must-have sezonu, żeby nie stresować się nagłymi sesjami zdjęciowymi, wyjazdami czy założeniem krótszej sukienki. Serię zabiegów wykonałam w Klinice Elite Centrum Laseroterapii, którą cenię za profesjonalizm lekarzy i kosmetologów tam pracujących oraz za nowoczesne urządzenia. Moc i technologia lasera Thunder MT – ma aż dwie długości fal – pozwalają usuwać i jasne, i ciemne włoski. Ale przede wszystkim urządzenie to zostało stworzone z myślą o komforcie. Ma wbudowany system chłodzenia skóry. Może dlatego ani razu podczas epilacji nie odczuwałam bólu? Zabieg przebiegł szybko, sprawnie i był skuteczny. Jesienią i zimą warto wykonać serię laserowego usuwania owłosienia, żeby wiosną mieć aksamitnie gładką skórę. Epilacja Thunder MT to wybór godny polecenia.