Trendy wiosna 2020. Małgorzata Rozenek z najmodniejszą torebką na wiosnę i lato. Niemal identyczną kupisz w Zarze lub Reserved! 

Jeśli jeszcze nie masz idealnego i uniwersalnego modelu torebki na wiosnę, która uzupełni wszystkie wiosenne i letnie stylizacje musisz zobaczyć tą, którą ma Małgorzata Rozenek. To prawdziwy hit sezonu 2020- mała, poręczna na stylowym łańcuszku będzie pasować zarówno do sportowych jak i eleganckich stylizacji. Zobaczcie sami!

Małgorzata Rozenek z białą luksusową torebką

Małgorzata Rozenek jest bez wątpienia jedną z najlepiej ubranych gwiazd w Polsce a jednym z jej ulubionych dodatków są właśnie torebki. W swojej kolekcji ma luksusowe i wymarzone przez wszystkie fanki mody najmodniejsze modele takie jak: Chloe, Versace czy Chanel. Gwiazda bardzo często wybiera tak uniwersalne fasony torebek, które pasują zarówno na wielkie gale jak i rownież do dziennych stylizacji z dresem w roli głównej. Tak jest i tym razem bo biała torebka na łańcuszku uzupełniła ten sportowy look. Zobaczcie poniżej!

Torebka, którą wybrała to marka Pinko w kształcie podkowy z eleganckim złotym zdobieniem, niestety kosztuje ok. 1300 zł więc nie każdy może sobie na nią pozwolić. Na szczęście my przeszukaliśmy popularne sieciówki i w np. w Zarze znaleźliśmy niemal identyczną za 119 zł !

Mat. prasowe

Ma rownież zloty łańcuszek i złotą klamerkę, która dodaje jej charakteru. Kosztuje 119 zł i kupicie ją aktualnie online. Warto zainwestować bo ten model w kolorze białym jest tak uniwersalny, że sprawdzi się przez kolejne kilka sezonów. Zobaczcie jak ją nosi gwiazda!

Instagram, Mat. prsowe

Będzie pasować zarówno do zwiewnych sukienek a nawet do dresów, tak jak nosi ją Małgorzata Rozenek! Prawda, że podobna?

Jeśli nie jesteście fankami złotych zdobień i wolicie coś prostszego znaleźliśmy kolejną perełkę! W sieciówce Reserved, gdzie aktualnie wyprzedaże sięgają nawet -50 procent również znajdziecie podobną torebkę za jedyne 89,99 zł (wcześniej kosztowała 119,99 zł). Jest wykonana ze sztucznej skóry i ma najmodniejszy w tym sezonie kształt oraz fakturę. Jak wam się podoba?