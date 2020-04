Trendy wiosna 2020. Na wyprzedażach w H&M, Zara i Reserved pojawiły się nowe hity! 

W wielu sklepach trwają teraz promocje i sezonowe wyprzedaże. Wiele ubrań i dodatków jest przecenionych o 50%, a niektóre nawet o 70%! Co kilka dni sieciówki obniżają ceny kolejnych produktów z nowych kolekcji, więc to najlepszy moment, aby upolować prawdziwe modowe perełki. Przed wami 7 najgorętszych hitów z popularnych sieciówek takich jak: Zara, H&M i Reserved, w których pojawiły się właśnie największe hity sezonu wiosna-lato 2020 w supercenach! Przeceny sięgają -50 procent!

Najmodniejsze ubrania i dodatki sezonu z wyprzedaży wiosna 2020

Teraz, kiedy wszyscy muszą zostać w domu (koronawirus), każdy ma trochę więcej czasu na przemyślane zakupy online. My proponujemy, aby tym razem nie ulegać emocjom i wybrać prawdziwe ponadczasowe ubrania i dodatki, które posłużą ci przez kolejne lata i szybko nie wyjdą z mody. Kultowy trencz sprawdzi się zawsze i do wszystkiego, kolorowe sneakersy, które od paru sezonów królują na wybiegach i ulicach. A może dżinsy z wysokim stanem, które tak kochają gwiazdy? Właśnie w te ubrania warto zainwestować, bo to prawdziwe hity obecnego i kolejnych sezonów, są podstawą każdej modnej szafy!

1. Sukienka w kwiaty to podstawa wiosennej garderoby. Ta długa z falbaną w delikatną łączkę jest teraz została przeceniona o -50 procent i kupicie ją w Zarze za 109 zł (wcześniejsza cena to 249 zł).

Mat. prasowe

2. Trencz to klasyka wszech czasów! Nie ma co się co ograniczać do koloru beżowego, warto zaszaleć i postawić na pudrowy róż bo to właśnie ten kolor rządzi w tym sezonie! Znaleźliśmy go w nowej cenie w Reserved i kosztuje 179,99 zł (wcześniej 299,99 zł).

Mat. prasowe

3. Dobrze skrojone dżinsy to prawdziwy must-have każdej fanki mody. Wysoka talia i przeszycia na nogawkach wydłużą i wysmuklą optycznie nogi! Warto w nie zainwestować będziesz je nosić przez kolejne sezony! H&M, kosztują aktualnie tylko 59,90 zł (wcześniejsza cena to 149,90 zł).

Mat. prasowe

4. Duża torba to ulubiony dodatek wszystkich kobiet, które lubią mieć przy sobie niezbędne gadżety - a do tej wejdzie nawet laptop! Kupicie ją w Zarze za 69,90 zł (wcześniejsza cena to 119 zł).

Mat. prasowe

5. Koszula z podkreśloną talią i bufkami przyda się do pracy, na randkę lub imprezę! Upolujecie ją teraz w Reserved za 89,99 zł (przeceniona z 119,99 zł).

Mat. prasowe

6. Sukienka ze sztucznej skóry to najmodniejsza część garderoby w sezonie wiosna 2020! Teraz kupicie ją w w H&M za 149,90 zł (wcześniej kosztowała 349,99 zł).

Mat. prasowe

7. Najwygodniejsze i już kultowe buty sezonu wiosna-lato 2020 to oczywiście kolorowe sneakersy! Jeśli jeszcze ich nie masz, to idealna okazje bo w Zarze te pastelowe cuda są teraz przecenione i kupisz je za 89,90 zł (wcześniej kosztowały 139 zł).