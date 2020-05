Trendy lato 2020. Ta torebka od Prady to już hit Instagrama. Ma ją Joanna Horodyńska

Nylon bag od Prady to nowa propozycja dla każdego na wiosnę i lato 2020. Ma już ją w swojej kolekcji m.in. Dua Lipa, Kendall Jenner czy Joanna Horodyńska. Jak wygląda ten model? Co jest w nim takiego wyjątkowego? Sprawdźcie poniżej!

Nylon bag od Prady w wersji mini przy obecnym kursie dolara kosztuje ok. 3000 złotych. Nylon bag to propozycja od Prady dostępna w wielu kolorach: różowym, delikatnym niebieskim, żółtym, czerwonym... Nylon bag była jednym z najchętniej dobieranych dodatków przez influencerki na ostatnim Fashion Weeku w Nowym Jorku.

Czy ta torebka ma szansę podbić ulice także w Warszawie? My widzimy na to duże szanse! Spójrzcie, jak nosi ją Joanna Horodyńska, która zdecydowała się na model w niebieskim kolorze. Do torebki stylistka dopasowała zielony garnitur i bardzo oryginalne sneakersy. Oczywiście nie zapomniała o obowiązkowej maseczce, bez której nie możemy teraz wychodzić z domów.

Joanna Horodyńska do całości swojej stylizacji dobrała bardzo ciekawe buty... To sneakersy Balenciaga, model TYREX, który może być wasz za... 3700 złotych. Uroda tych sneakersów jest jednak bardzo kontrowersyjna. Podobnie jak w przypadku sneakersów również od Balenciagi - Triple S.