Trendy lato 2020. Ta bluza Sylwi Przybysz to totalny hit sezonu! Kupcie ją w Sinsay za 69 zł!

Sylwia Przybysz jedna z najbardziej stylowych gwiazd młodego pokolenia już ją ma! O co chodzi? O najmodniejszą w tym sezonie bluzę z kapturem! Kolorowy cieniowany wzór tie-dye to kluczowy trend sezonu wiosna-lato 2020! Znajdziecie go w topowych domach mody i w popularnych sieciówkach! Zobaczcie sami!

Bluza Sylwi Przybysz to prawdziwy hit lata 2020!

Sylwia Przybysz zachwyca swoich fanów nie tylko wspaniałym głosem, ale również urodą jak i niebanalnym stylem. Jej konto na instagramie obserwuje 1,6 miliona osób, które chętnie wzorują się na jej stylizacjach. A te nie da się ukryć są zawsze w najnowszych trendach a moda to jedna z jej pasji ( piosenkarka zaprojektowała swoją kolekcję).

Tym razem wokalistka wybrała oversize'ową bluzę z kapturem w najmodniejszy wzór sezonu! Zobaczcie sami jaki?

Bluza, którą nosi Sylwia Przybysz pochodzi z sieciówki Sinsay i kosztuje 69,99 zł. Ma stylowy nadruk w postaci napisu "Make progress" i najmodniejszy wzór tie-dye, czyli nieregularne kolorowe farbowanie, które w tym sezonie podbiło świat mody. Zobaczcie tak bluza prezentuje się na modelce.