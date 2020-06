Trendy lato 2020! Wiemy, gdzie kupić najtańsze i najmodniejsze klapki od 39 zł!

Szukasz najmodniejszych i najbardziej stylowych butów na lato? Wybierz klapki! Postanowiliśmy przejrzeć popularne sklepy, żeby znaleźć największe perełki sezonu 2020 w przystępnych cenach! Kolorowe, z paseczkami, we wzory lub na małym oryginalnym obcasie? Wybierz sama, który model uzupełni twoją letnią kreację. Oto 6 par ultramodnych klapek na nadchodząc lato!

Klapki - najmodniejsze buty na lato 2020

Są bardzo kobiece, wygodne i niezwykle uniwersalne. Możesz je nosić na spacer po mieście, do pracy, na imprezę czy zabrać na wakacje, ponieważ pasują do każdego stroju. Sukienki, dżinsy, szorty czy spódnica tworzą z klapkami bardzo zgrany duet. Kochają je gwiazdy i Instagramerki i nie ma się co dziwić - to numer jeden w letniej szafie, każdej fanki modnych dodatków. Więc jeśli jeszcze nie masz ich w szafie czas na wybór tych wymarzonych! Co powiesz na cienkie paseczki i wygodny kwadratowy obcas? A może stawiasz na wygodę i wolisz płaskie podeszwy w stylu kultowych birkenstock? Mamy dobra wiadomość kupisz je już za 39 zł! Zobaczcie sami!

1. Szykowne, elegancki i bardzo seksowne! Ten model znaleźliśmy w popularnej sieciówce H&M, delikatny obcas i najmodniejszy kolor sezonu dodadzą charakteru każdej letniej stylizacji! Klapki H&M, 99 zł

Mat. prasowe

2. Czarno-biała plecionka i niski obcas sprawiają, że te klapki to nasz numer jeden na liście stylowych zakupów! A do tego są teraz przecenione! Marka Edeo/eobuwie.pl, kosztują 209 zł (wcześniej 259 zł).

Mat. prasowe

3. Ten model z Zary ma malutki bardzo oryginalny obcas i kolor który dodaje energii. Z pewnością ożywi każdy letni look! Zara, 139 zł

Mat. prasowe

4. Cienkie paseczki to hit tego sezonu zarówno w klapkach jak i sandałach. Nam przypadły do gustu te w kobiecym różu i wygodnym obcasie! Mango, 139,90 zł.

Mat. prasowe

5. Stawiasz na wygodę, ale nadal chcesz być w trendach? Mam mamy dla ciebie idealny model klapek. Te ultrawygodne klapki w modny zwierzęcy wzór znajdziesz w Sinsay w bardzo dobrej cenie! Kosztują tylko 49,99 zł!

Mat. prasowe

6. Chcesz optycznie wydłużyć nogi? Ten obcas będzie idealny! Transparentny materiał to hit a kolor podkreśli opaleniznę. Bershka, 139 zł.