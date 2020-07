Trendy lato 2020! Katarzyna Cichopek w letniej stylizacji z sieciówki! Ta bluzka to prawdziwy hit sezonu, powiększa optycznie biust i kupisz ją na wyprzedaży za 19 zł!

Katarzyna Cichopek zachwyca swoją najnowszą letnią stylizacją. Gwiazda „M jak miłość” opublikowała ostatnio na swoim Instagramie zdjęcie, na którym pozuje w pastelowym looku- to hit lata 2020. Wiemy, gdzie kupicie ubrania, które ma na sobie! Pochodzą z polskiej sieciówki, a dobra wiadomość jest taka, że aktualnie kupicie je na wyprzedażach! Zobaczcie sami!

Katarzyna Cichopek w pastelowej stylizacji z sieciówki

Fani aktorki zachwycają się jej nowym lookiem, Katarzyna Cichopek doskonale orientuje się w trendach i wie, że pastele to ponadczasowy hit, który wraca do łask co sezon. Aktorka słynie z kreacji od znanych projektantów i luksusowych marek, ale bardzo często wybiera też ubrania sieciówki. Tym razem postawiła na polską markę Sinsay. Bluzka, szorty, torebka i stylowe klapki to prawdziwy hit lata! My jesteśmy zachwyceni, zobaczcie sami jak się prezentuje aktorka!

Nas zachwyciła pudrowa i bardzo kobieca bluzka z opuszczonymi rękawami, która dodatkowo podkreśla i optycznie powiększa biust. To prawdziwy hit lata a teraz możecie ją kupić na przecenie za jedyne 19,99 zł (została przeceniona z 29,99 zł). Wspaniale będzie się komponować latem ze zwiewnymi spódnicami z falbaną lub, tak jak nosi aktorka, z szortami. Zobaczcie, o jaką bluzkę chodzi!

Katarzyna Cichopek znana jest z miłości do sukienek, ale czasem robi wyjątek na rzecz wygodnych kombinezonów lub właśnie ultramodnych szortów. Te cuda w błękitnym kolorze, który podkreśla opalone nogi to prawdziwa perełka z wyprzedaży! Możecie je nosić z t-shirtem, body a nawet marynarką. Są eleganckie i wygodne a pasek dodatkowo podkreśla talię. Kupcie je teraz na wyprzedaży i kosztują obecnie 29,99 zł (wcześniejsza cena to 49,99 zł). Tak się prezentują na modelce.

Katarzyna Cichopek uwielbia stylowe dodatki, którymi zawsze uzupełnia swoje wszystkie looki. Pastelowa kopertówka (również marki Sinsay cena 39,99 zł - przeceniona z 49,99 zł) i klapki to obowiązkowy zestaw tego lata. Dodają charakteru całej stylizacji. Szorty lubią sąsiedztwo tenisówek, kolorowych sneakersów lub właśnie klapek.

Te, które ma na sobie aktorka to oryginalny model w drobne kwiatuszki z najmodniejszymi w sezonie kokardami. Kasia Cichopek upolowała je również w sklepie Sinsay i kosztują tylko 39,99 zł a prezentują się przepięknie! Aktorka po raz kolejny udowodniła, że nie trzeba wydawać fortuny żeby wyglądać stylowo! Jak wam się podoba cały look?