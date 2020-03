True blue! Make up w tym kolorze to hit wiosny 2020! Wykonasz go kosmetykami z Rossmanna

Niebieskie powieki to jeden z dominujących trendów makijażowych w tym sezonie. Nikogo nie powinno to zresztą dziwić zwłaszcza, że "Pantone" okrzyknął „classic blue” kolorem roku. Modny odcień lansowany na licznych pokazach szybko podchwyciły również gwiazdy.

Sposób na niebieskie cienie

Klasyczny odcień niebieskiego w gruncie rzeczy może sprawić trochę trudności w kwestii make upu. Podczas zabawy z nim należy zwrócić szczególną uwagę na blendowanie. Przy tak intensywnej barwie konieczne jest też mocne podkreślenie rzęs czarnym tuszem. Dobrą opcją jest połączenie jaśniejszych i ciemniejszych odcieni niebieskiego, by całość zyskała bardziej wielowymiarowy charakter. Warto też pomalować dolną linię wodną białą lub beżową kredką, a górną linię rzęs ozdobić czarnym eyelinerem. Jeśli nie masz jednak dokładnego pomysłu na makijaż z niebieskimi cieniami, zainspiruj się stylem gwiazd.

Gwiazdy w niebieskich cieniach

@patrickta

Taylor Hill

Klasyczny niebieski odcień modelka połączyła z odcieniem nude. Cały make up podrasowały doklejone rzęsy, które nadały mu seksowny charakter.

East News

Dua Lipa

Na powiekach Dua Lipy dominuje klasyczny niebieski odcień, a dwa tony jaśniejszy zdobi jedynie wewnętrzne kąciki oczu. Intensywny makijażu oczu piosenkarki łagodzi pomadka w stonowanym kolorze.

East News

Lily Collins

Look Lily to idealna opcja dla kobiet, które chcą wykorzystać niebieski kolor w swoim makijażu, ale nie lubią cieni. W tym przypadku wystarczy tylko sięgnąć po niebieskie eyeliner i zrobić klasyczną kreskę.

Niebieskie cienie w Rossmannie

Do stworzenia tego typu makijażu konieczne są oczywiście odpowiednie produkty. Dużo cieni w niebieskim kolorze dostępnych jest w Rossmannie. Ich ceny zaczynają się już od kilku złotych, a gwarantują niesamowity efekt.

Mat. prasowe

Paleta cienie do powiek Surprise me Lovely 12,99 zł

W palecie dostępnych jest aż 9 odcieni, co pozwala na stworzenie wielu różnych wariacji kolorystycznych.

Mat. prasowe

Cienie do powiek Quattro Eyeshadow Eveline Cosmetics 19,99 zł (w obecnej promocji tylko 9,99 zł)

Dodanie do niebieskich cieni białego i nude sprawiło, że ta mini paletka wystarczy do wykonania całego makijażu oczu.

Mat. prasowe

Cień do powiek Inspired nr 024 SinSkin by Patricia Kazadi 63,99 (teraz tylko 12,79 zł)

Ma wyjątkowo puszystą konsystencję, przez co bardzo łatwo się go aplikuje. Najlepiej robić to opuszką palca, a dopiero później rozcierać granice pędzlem.

Mat. prasowe

Cień do powiek nr 59 Deep Blue AA Wings of Color 14,99 zł

Najbardziej klasyczny odcień niebieskiego. Jego zaletą jest to, że bardzo długo utrzymuje się w nienaruszonym stanie na powiekach.

Mat. prasowe

Cienie do powiek nr 2 Indigo Bunting Wibo 13,29 zł (obecnie 7,29 zł)

Cienie z kolekcji Wibo stworzonej przy współpracy ze "Zmalowaną" czyli Martą Parciak. W pudełeczku są dwa odcienie niebieskiego, które świetnie ze sobą współgrają.