Trend wiosna 2020: Nie uwierzysz jaki sweter będzie hitem sezonu? Wygląda jak z szafy babci, a nosi go nawet Hailey Bieber!

Jest totalnym hitem Instagrama, pokochały go wszystkie influencerki i noszą go również największe gwiazdy! Mowa o krótkim kolorowym kardiganie. Ten model zapinany na guziki w stylu vintage jest jednym z największych hitów sezonu wiosna-lato 2020! Podpowiadamy jak go nosić i gdzie kupić, zobacz sama jak się prezentuje!

Zapinany kardigan-największy hit wiosny 2020

W popularnych sieciówkach takich jak: Zara, H&M, Stradivarius czy House znajdziecie go w każdej nowej kolekcji! Choć wygląda jak sweter pożyczony od babci z szafy, robi prawdziwą furorę! Jak go nosić, żeby wyglądać naprawdę stylowo? Wystarczy spojrzeć na ikonę stylu Hailey Bieber, która nie rozstaje się z tym fasonem swetra i nosi go do dżinsów z wysokim stanem. To strzał w dziesiątkę! Kolorowe krótkie swetry, koniecznie zapinane na guziki, podkreślą dekolt i talię. Sprawdzą się również z najmodniejszym fasonem spodni typu balloon i paskiem w kowbojskim stylu! Możesz je nosić zapięte i uwaga... wpuszczone w spodnie lub nakładać na krótki top na ramiączkach. Moda na vintage znów opanowała wybiegi i ulice, pokochały go również gwiazdy, więc jeśli podoba ci się ten klimat, koniecznie zobacz gdzie kupisz najbardziej pożądane w tym sezonie swetry! Ceny zaczynają się już od 69 zł!

1. W Zarze znajdziecie ultramodne sweterki w bardzo ostrych kolorach, ten poniżej kosztuje 109 zł.

Mat. prasowe

2. Niebieski kolor i bufki przy rękawach to dwa hity sezonu w jednym! To cudo kupisz w Stradivariusie za 109 zł.

Mat. prasowe

3. Ażurowy sweter w kolorze nude, pasuje dosłownie do wszystkiego. Ten model kupisz w sieciówce House za jedyne 69 zł.

Mat. prasowe

4. Zapinany sweter H&M. Kosztuje 199 zł.

Mat. prasowe

5. Zielony kardigan pochodzi z & Other Stories i kosztuje 350 zł.