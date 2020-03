Trendy wiosna 2020. Ten płaszcz w kolorze nude to totalny hit wśród gwiazd i na Instagramie

Oto najmodniejsze okrycie wiosny 2020, którym jest zdecydowanie płaszcz! Jaki wybrać, aby prezentować się stylowo i elegancko? Warto zainspirować się stylem gwiazd! A te zdecydowanie stawiają na beżowy kolor i prostą formę. To najmodniejszy model sezonu wiosna-lato 2020!

Płaszcz w kolorze nude - najmocniejszy trend wśród gwiazd

Modny i stylowy płaszcz to niewątpliwie najważniejszy element wiosennej garderoby. Dobrze skrojony, długi, wiązany w pasie lub z dużymi kieszeniami sprawi, że będziesz się czuła jak prawdziwa gwiazda. Ponownie zawitał na wybiegi i również w tym sezonie będzie królował na ulicach. Chcesz żeby pasował do wszystkiego i był niezwykle szykowny? Weź przykład z największych gwiazd, które w tym sezonie szczególnie pokochały ten w kolorze: toffi, karmelu lub kawy z mlekiem. To prawdziwy hit wśród celebrytek, które chętnie noszą go od stóp do głów lub mieszają z czernią. Klasyka to podstawa, wystarczy spojrzeć: Kinga Rusin, Małgorzata Rozenek czy Kaia Gerber i wiele innych...

Największą fanką klasyki i koloru beżowego jest jedna z najlepiej ubranych dziennikarek w Polsce - Kinga Rusin. Klasyczny trencz lub wełniany płaszcz to podstawa w jej szafie. Do tego obowiązkowo stylowe dodatki w kolorze czarnym w postaci torebki, spodni i butów na obcasie sprawia, że całość wygląda niezwykle elegancko! Jak wam się podoba?

Małgorzata Rozenek postawiła natomiast na total look w kolorze nude. Podkreślająca sylwetkę i brzuszek dzianinowa sukienka to jeden z najmodniejszych fasonów na wiosnę 2020, obcisłe zamszowe botki wydłużają nogi i wspaniale prezentują się z klasycznym trenczem! Gwiazda uzupełniła całość stylizację złotą biżuterią i torebką w kolorze khaki od Chloé.

Również wielką fanką beży, jest znana modelka Kaia Gerber. Swój luźny szlafrokowy płaszcz z kieszeniami zestawiła z najmodniejszymi szerokimi spodniami z wysokim stanem i czarnym golfem! Nam najbardziej podoba się przełamanie tego looku sportowymi sneakersami! Jesteśmy zdecydowanie na tak

Ania Wędzikowska oraz Monika Olejnik to prawdziwe ikony stylu, w ich wiosennej szafie płaszcz w kolorze nude gra pierwsze skrzypce! Każda nosi go na swój ulubiony sposób, ale obydwie gwiazdy uzupełniły stylizację torebką Chanel na łańcuszku. Brawo!

Skusicie się na beżowy płaszcz w ulubionym kolorze gwiazd?