Ta nawilżająca pomadka z Rossmanna to hit wakacyjnego makijażu. Kosztuje mniej 10 zł!

Latem bardzo łatwo przesuszyć cienką skórę warg, stąd częste jej nawilżanie to priorytet. Nie oznacza to jednak konieczności rezygnowania z kolorowych pomadek. Ważne jest, by sięgać po te o właściwościach odżywczych. Wśród produktów tego typu wysoko plasuje się pomadka i balsam 2 w 1 Juicy Color marki Wibo.

Mat. prasowe

Nawilżająca pomadka z Rossmanna

Formuła Juicy Color wzbogacona jest masłem shea o natłuszczającym i silnie odżywczym działaniu. Z tego względu porządnie nawilża usta i działa jak dobra pomadka ochronna. Produkt występuje w siedmiu różowo-beżowo-czerwonych odcieniach. Każdy wariant nadaje ustom delikatny kolor i zauważalny, zdrowy połysk. Ze względu na działanie pielęgnacyjne pomadka nie jest zbyt trwała, ale nie stanowi to problemu, gdyż jej kremową konsystencję łatwo równomiernie rozprowadzić na skórze nawet bez konieczności sięgania po lusterko. Kosmetyk ma też bardzo przystępną cenę. W Rossmannie można go kupić za około 14 zł, a w obecnej promocji nawet za niecałe 10 zł. Na wizażu pomadka zebrała w sumie 121 recenzji i finalnie została oceniona na 3,6/5.

„Mam ją w kolorze brudnego różu, który przepięknie wygląda na ustach. Pomadka nie wysusza warg i jest nawet trwała, jak na tego typu produkt. Lekko sunie po ustach, ma bardzo poręczne opakowanie i fajnie wyciętą końcówkę. Jest też przystępna cenowo i często widuję ją na promocji.”

„Idealna do letniego makijażu. Pomadka ma bardzo ładny kolor - soczysty i błyszczący. Dobrze też nawilża i bardzo komfortowo nosi się ją na ustach. Plusem jest też jej niska cena.”

„Nie spodziewałam się, że tak się z nią polubię. Mój ulubiony odcień to nr 7. Pomadka jest dobrze napigmentowana i świetnie nawilża usta. Dość szybko się zjada, ale w ładny sposób, nie powodując nieestetycznej plamy po posiłku. Jak na taką cenę jest świetna!” - piszą wizażanki.