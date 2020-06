Ten tusz sprawia, że rzęsy są spektakularnie wydłużone i wyglądają „drogo”! Jest dostępny w Rossmannie za niecałe 14 zł

Mocno podkreślone rzęsy są zawsze w cenie. Jednak metody polegające na ich doczepianiu są już całkowicie passe. Teraz najważniejsza jest ich pielęgnacja i wybór właściwego tuszu do rzęs. Znajdziemy wiele różnych propozycji, ale w kwestii wydłużania jedną z lepszych mascar dostępnych na rynku jest Growing Lashes Stimulator od Wibo.

Maksymalnie wydłużająca rzęsy mascara z Rossmanna

Tusz dostępny jest w Rossmannie jedynie za 13,29 zł, choć daje lepsze efekty od większości produktów z górnej półki cenowej. Jego nazwa wskazuje na to, że teoretycznie powinien stymulować rzęsy do wzrostu. Przyznam, że nie zauważyłam, by włoski intensywniej po nim rosły, ale po jego aplikacji są niesamowicie długie i świetnie rozczesane. Silikonowa, prosta szczoteczka bez trudu dociera do wszystkich rzęs i pokrywa je równomiernie tuszem od samej nasady, przy czym nie brudzi ani dolnej, ani górnej powieki. Formuła produktu jest dobrze napigmentowana i nadaje włoskom intensywny czarny kolor. W ciągu dnia nie kruszy się i nie odbija na skórze, nawet przy dość wysokich temperaturach. Użytkowniczki wizażu oceniły tusz na 3,8 w pięciopunktowej skali, ma też na portalu 540 recenzji.

„Dzięki swojej idealnie kremowej formule wygląda "drogo" na rzęsach i cudownie je wydłuża. Świetnie sprawdza się do malowania dolnych rzęs, ponieważ pokrywa równą warstwą nawet te najkrótsze i słabo dostępne włoski, nie brudząc okolic oka. Jestem też pozytywnie zaskoczona jego trwałością i intensywnie czarnym kolorem.”

„Mam już trzecie opakowanie tego tuszu. Fantastycznie wydłuża i rozdziela rzęsy oraz ma rewelacyjną szczoteczkę. Niestety nie pogrubia, ale za to po pewnym okresie stosowania włoski są zdecydowanie dłuższe.”

„Mój hit! Mam krótkie i rzadkie rzęsy, przez co rzadko kiedy jakikolwiek tusz jest w stanie zrobić "efekt wow”, a temu udaje się za każdym razem.” - podsumowują wizażanki.