Ten podkład z Rossmanna zapewnia idealne krycie i nie ściera się pod maseczką. Na promocji jest sporo tańszy

Podkłady w sztyfcie zdecydowanie należą do najbardziej kryjących na rynku. Mimo, iż większość z nas przyzwyczajona jest do płynnych formuł zdecydowanie warto mieć je w swoim arsenale. Są bezkonkurencyjne na imprezy czy spotkania, gdy cera musi wyglądać perfekcyjnie oraz w awaryjnych sytuacjach, gdy na skórze pojawia się sporo niedoskonałości. Jakiś czas temu wśród najlepszych w tej kategorii wymieniałam Pan Stik marki Max Factor i Always Fabulous od Bourjois, teraz do ich grona dołącza także Photofocus z Wet n Wild.

Mat. prasowe

Kryjący podkład w sticku z Rossmanna

Podkład w sztyfcie Photofocus w regularnej cenie kosztuje około 30 zł, jednak na obecnej promocji w Rossmannie można go znaleźć za niecałe 22 zł. Jest mocno napigmentowany i dobrze pokrywa cerę, nie dając przy tym uczucia ciężkości i nie robiąc smug w trakcie aplikacji. Maskuje wszelkie niedoskonałości - wypryski, rozszerzone naczynka czy blizny po trądziku. Ładnie wtapia się w skórę i sprawia, że wyglądana na wygładzoną i zmatowioną. Jego krycie można stopniować, jednak nawet przy mocnym nie daje efektu płaskiego matu i cera wciąż wygląda naturalnie, co jest zasługą nietłustej formuły. Utrzymuje się na twarzy przez cały dzień i nie wymaga zbytnio poprawek. Na wizażu został oceniony na 3,7/5.

„Byłam bardzo pozytywnie zaskoczona kosmetykami tej marki. Podkład w sztyfcie przerósł moje najśmielsze oczekiwania. Bardzo łatwo się go nakłada i rozprowadza zarówno gąbeczką, pędzlem jak i palcami. Nie zostawia smug, skóra jest widocznie wygładzona i ma ujednolicony kolor. Nie czuć go na twarzy, a przy tym jest bardzo trwały. Podczas 12 h kiedy miałam go na sobie matowiłam go tylko raz, a zwykle robię to 3-4 razy. Dobrze łączy się z innymi produktami i nie brudzę rąk podczas nakładania go.”

„Podkład nie wysusza cery, nie zapycha porów i nie uczula, mimo, że mam bardzo suchą skórę skłonną do alergii. Jest kremowy i idealnie dopasowuje się do koloru cery. Dla mnie świetny na święta :) ”

„Moje pierwsze wrażenie było średnie bo podkład wydawał mi się ciężki, jednak za drugim razem efekt był super. Kluczowy jest sposób nakładania, trzeba nad nim trochę popracować gąbeczką, żeby ładnie go rozprowadzić. Photofocus wygładza cerę minimalizując widoczność porów. Jest dość trwały, przez co super sprawdza się pod maseczkę. Nie jest też ciężki, a jego krycie można stopniować” - oceniają wizażanki.