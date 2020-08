Ten podkład z Rossmanna może zastąpić korektor, przykrywa dosłownie wszystko. Teraz jest przeceniony o ponad 30 proc.

Podkład o bardzo mocno kryjących właściwościach to produkt, który zawsze warto mieć w kosmetyczce. Jest niezastąpiony przy nagłych problemach z niedoskonałościami na skórze czy też w przypadku okazji lub imprez, gdzie cera musi wyglądać perfekcyjnie przez długie godziny. W tej kategorii szczególnie warto sięgać po kosmetyki w formie wygodnych sztyftów, jak np. podkład Pan Stik marki Max Factor.

Mocno kryjący stick z Rossmanna

Przewaga podkładów w sztyftach polega na tym, że świetnie sprawdzają się podczas ewentualnych poprawek makijażu w ciągu dnia oraz mogą zastąpić korektor. Ich forma sprawia, że są bardzo mocno napigmentowane, co odzwierciedla podkład Pan Stik. Łatwo nim pracować na skórze, by pokryć równomiernie całą cerę oraz można używać go punktowo. Przykrywa dosłownie wszystko, od zaczerwienień i przebarwień bo spore zmiany trądzikowe. Po aplikacji zdecydowanie warto go przypudrować zamiast nosić solo. Jest bardzo trwały - spokojnie wytrzymuje na skórze przez cały dzień bez ścierania się. Nie zauważyłam, by przesuszał cerę, ale jest dość ciężki, więc raczej nie do codziennego stosowania. W obecnej promocji w Rossmannie można go kupić ponad 30 procent taniej za niecałe 32 zł. Na wizażu został oceniony na 3,9 w pięciopunktowej skali.