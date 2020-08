Ten podkład widocznie rozświetla cerę i kryje niedoskonałości. Teraz jest przeceniony o ponad 30 proc. w Rossmannie

Lekkie, rozświetlające podkłady to najlepszy wybór na co dzień. Nie obciążają zbyt mocno skóry, a przy tym wyglądają naturalnie i tworzą na skórze modne obecnie glow. Na rynku dostępna jest sporo ilość produktów do makijażu tego typu, jednak na specjalne wyróżnienie zasługuje fluid Born to Glow! marki NYX Professional Makeup.

NYX BORN TO GLOW PODKŁAD CENEO 39.29 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Mocno rozświetlający podkład z Rossmanna

Na ten podkład warto skusić się zwłaszcza teraz, gdy jest przeceniony o ponad 30 procent w Rossmannie i kosztuje niecałe 34 zł. Formuła produktu jest dość płynna i dobrze wtapia się w skórę. Jedna warstwa fluidu daje średnie krycie, jednak można je budować, więc łatwo przykryć nim zaczerwienienia i popękane naczynka. Po aplikacji cera zyskuje mocno świetliste wykończenie i sprawia wrażenie zdrowej i bardzo promiennej. W ciągu dnia fluid utrzymuje się bez zarzutu - nie ciemnieje i nie ściera się. Nie przesusza też skóry i nie zapycha porów. Zdecydowanie sprawdzi się zarówno przy cerach suchych, jak i mieszanych. Na wizażu został oceniony na 4,6/5.

