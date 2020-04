Ten krem BB z Rossmanna wyrównuje koloryt i daje równie naturalny efekt co prawie 3 razy droższy BB Erborian

Kremy BB dokonały prawdziwej rewolucji w świecie makijażu. Z jednej strony kryją niedoskonałości, a z drugiej wyglądają niesamowicie naturalnie i co najważniejsze nie obciążają skóry i tym samym nie zapychają porów. Wiosenno-letni sezon jest dla niech wręcz stworzony, zwłaszcza w obecnej koronawirusowej sytuacji, kiedy nie mamy ochoty zakrywać skóry ciężkim fluidem, ale też nie chcemy, by nawet w domu widać było na niej rozszerzone naczynka, wągry czy krostki.

Topowy krem BB z Rossmanna

Wśród tego typu produktów wart jest wyróżnienia krem BB Healthy Mix marki Bourjois, który można kupić w Rossmannie za 57,99 zł. Pod kątem działania można go śmiało stawiać na równi z produktami marek premium, w tym z kremem BB marki Erborian, który kosztuje 169 zł. Jego formuła została wzbogacona witaminami, dzięki czemu doskonałe pielęgnuje cerę. Ma lekką konsystencję, ale zapewnia bardzo dobre krycie. Bez trudu maskuje wszelkie niedoskonałości (nawet przy mojej trądzikowej skórze), a przy tym daje bardzo naturalne wykończenie. Łatwo go zaaplikować za pomocą gąbeczki lub pędzla do podkładu, ale świetnie prezentuje się także nałożony palcami :) . Podczas aplikacji wyczuwalny jest jego delikatny, przyjemny zapach.

Mat. prasowe

Na pochwałę zdecydowanie zasługuje też trwałość kremu BB Healthy Mix. Nie ściera się, dobrze się utrzymuje się na skórze i nie ciemnieje. Po kilku godzinach cera zaczyna się lekko wyświecać, ale zyskuje wtedy po prostu bardziej świeży „dewy” charakter. Nawet po całym dniu cera nie jest wysuszona, stąd naprawdę warto po niego sięgnąć, by dać jej odpocząć od fluidów. Jest dostępny w trzech odcieniach. Na Wizażu został oceniony na 4,4 w pięciopunktowej skali i zebrał aż 587 recenzji.

„Jest lekki, trwały, niewidoczny na twarzy i daje satynowe, zdrowe wykończenie. Nawilża lepiej niż nie jeden krem, a kryje lepiej niż droższe podkłady. Ma też fajne płaskie opakowanie.”

„Wygląda na twarzy jak druga skóra. Ma bardzo lekką konsystencję i przyzwoite krycie, które można budować. Pięknie wyrównuje koloryt cery. Długo trzyma się na skórze i nawet pod koniec dnia wygląda świetnie.”

„To chyba najlepszy krem BB, jakiego używałam. Ma dobre krycie, jest całkiem wydajny i pięknie wygląda na twarzy. Jak dla mnie nie ma żadnych minusów” - podsumowują wizażanki