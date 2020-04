Ten korektor pod oczy z Rossmanna działa jak Touche Eclat Yves Saint Laurent, a kosztuje 9 razy mniej!

Ciemne sińce pod oczami to coś, co każda z nas natychmiast ma ochotę zamaskować. Ich powodem przeważnie jest nieprzespana noc. W takie sytuacji łatwo uporać się z nimi schłodzonym żelem lub kremem pod oczy i masażem kostką lodu. Jednak mogą też być wynikiem przedłużającego się przemęczenia lub po prostu możemy mieć je naturalnie od zawsze. Wtedy jedynym ratunkiem na poprawienie wyglądu okolic oczu jest korektor rozświetlający.

Korektor błyskawicznie kryjący zasinienia pod oczami z Rossmanna

Od lat ulubionym kosmetykiem makijażystów jest kultowy korektor marki Yves Saint Laurent Touche Eclat. Jego cena jest jednak dość wysoko i wynosi 165 zł. Na rynku bez trudu jednak znaleźć podobne zamienniki. Jednym z nich jest hypoalergiczny, rozświetlająco-korygujący korektor polskiej marki Bell, który kosztuje 17,49 zł w Rossmannie. Jego formuła nieco różni się od produkty YSL, jednak również efektywnie rozjaśnia skórę pod oczami i maskuje szare zasinienia. Ma formę pisaka z pędzelkiem, przez co łatwo go aplikować. Jego konsystencja jest kremowa, ale dość gęsta i dobrze napigmentowana. Ładnie „wtapia” się w skórę, daje naturalny efekt i przede wszystkim nie wchodzi w zmarszczki, a to główna wada wielu korektorów pod oczy.

Mat. prasowe

W ciągu dnia nie ciemniej i długo utrzymuje się w nienaruszonym stanie na skórze. Łatwo łączy się i blenduje z podkładami. Jego zaletą jest też to, że nie wysusza delikatnej okolicy oczu. Sprawdza się rownież jako baza pod cienie. HYPOAllergenic Lightening Concealer jest dostępny w czterech odcieniach: jasnobeżowym, lekko brzoskwiniowym, fioletowym i zielonym. Dwa ostatnie kolory zachwycą, zwłaszcza fanki „color correctingu”, czyli metody zakrywania niedoskonałości skóry kolorowymi korektorami. Na portalu wizaz.pl kosmetyk został oceniony na 3,8/5 i zebrał dużo pozytywnych recenzji.

„Spokojnie może stać na równi z korektorami z wyższych półek cenowych. Wygodnie się go nakłada, nie podkreśla zmarszczek, nie uczula i co najważniejsze - nawet po 16 godzinach ma taki sam kolor jak tuż po aplikacji i nadal wygląda pięknie. Dodatkowo ma też lekko rozświetlające wykończenie.”

„Już jedna warstwa zapewnia idealne krycie. Korektor daje naturalne wykończenie bez efektu maski. Można go stosować pod podkład jak i na. Dzięki pędzelkowi produkt nadaję się też do czyszczenia linii po eyelinerze lub do korekty brwi. Nie podrażnia skóry i nie wysusza, a jego zapach nie drażni. Łatwo się go rozprowadza i łączy z innymi kosmetykami. Dla mnie hit.”

„Rewelacja, uweilbiam ten korektor za kolor, który świetnie współgra z moją karnacją i trwałość. Nie wysusza też cery, dobrze kryje i rozświetla. Używam go również, by zakryć niedoskonałości.”, recenzują wizażanki.