Ten kamuflaż pozwoli ci zapomnieć o niedoskonałościach. Teraz Rossmann wyprzedaje go za niecałe 13 zł

Kamuflaż do twarzy to produkt, które zawsze warto mieć w kosmetyczce. Sprawdza się nie tylko do mocnych makijaży, ale również tych delikatnych i świetlistych. Przy naturalnych lookach należy niewielką ilość aplikować punktowo na przebarwienia czy rozszerzone naczynka i bardzo dokładnie blendować gąbeczką. Wtedy możliwe jest całkowite zamaskowanie niedoskonałości przy równoczesnym zachowaniu świeżej, promiennej cery. Wśród najbardziej polecanych kosmetyków w tej kategorii jest m.in. Liquid Camouflage od Eveline Cosmetics, który możesz teraz znaleźć za niecałe 13 zł w Rossmannie.

Kryjacy kamuflaż z Rossmanna

Kamuflaż od Eveline ma niezbyt gęstą, ale dobrze napigmentowaną konsystencję. Jest wyposażony w wygodny aplikator, którym łatwo nałożyć precyzyjnie produkt nawet na małą powierzchnię. Może być aplikowany zarówno pod, jak i na fluid. Wystarczy jedna warstwa, by zakryć wszelkie zmiany trądzikowe, cienie czy zaczerwienienia. Produkt bez problemu łączy się z formułami innych kosmetyków i dobrze się wtapia w skórę. Przypudrowany utrzymuje się do momentu demakijażu. Na wizażu zdobył 55 recenzji i został oceniony na 3,9/5.

„Kamuflaż jest bardzo kryjący - poradził sobie z moimi cieniami pod oczami i dobrze zakrył niedoskonałości. Jego minusem może być wydajność i gama kolorów, ale ma za to niską cenę i super aplikator”.

„Sięgnęłam po kamuflaż Eveline z uwagi na cenę oraz dostępność w Rossmannie i całkowicie spełnia moje oczekiwania. Świetnie sprawdza się, gdy raz na jakiś czas na mojej cerze pojawią się "mali nieprzyjaciele" i muszę szybko działać. Absolutnie wystarcza jedna warstwa, aczkolwiek na bardziej problematyczne wypryski używam go najpierw pod podkład, a następnie ponownie na wierzch, aby mieć 99% pewności, że alien nie zostanie zdemaskowany.”

„Pełne krycie i bardzo fajny aplikator. kamuflaż długo utrzymuje się na skórze i dobrze maskuje niedoskonałości. Jest bardzo wydajny i ma super cenę. Same plusy!” - oceniają wizażanki.