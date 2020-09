Ten balsam z Rossmanna to hit jesiennego makijażu. Mocno nawilża usta! Teraz kosztuje 50 proc. taniej

Choć w trendach dominuje błyszczące wykończenie ust, klasyczny mat i tak nie wychodzi z mody. Matowe pomadki świetnie pasują do jesiennych makijaży, jednak w większości pozbawione blasku formuły mocno wysuszają ust. Ten problem rozwiązała marka Revlon tworząc matowy balsam do ust ColorBurst.

Mat. prasowe

REVLON BALM MATTE POMADKA W KREDCE CENEO 18 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Matowy balsam nawilżający usta z Rossmanna

Balsam ColorBurst jest idealny na zbliżające się chłodne miesiące, gdy skóra warg potrzebuje porządnego wsparcia. Warto kupić go zwłaszcza do 15 września w Rossmannie kiedy jego cena jest pomniejszona o ponad 50 procent i wynosi niecałe 29 zł. Produkt dostępny jest w ośmiu odcieniach, które oscylują w kolorystyce czerwieni, róży i beży. Konsystencja produktu jest lekka i kremowa, a do tego dobrze napigmentowana. Balsam pozostawia na ustach intensywny, matowy kolor i daje komfortowe uczucie nawilżenia. Jak na produkt pielęgnacyjny jest naprawdę trwały, choć po dłuższym czasie wymaga delikatnych poprawek. Plusem jest też wygodna forma wysuwanej kredki, którą łatwo obrysować usta i przyjemny zapach. Na wizażu balsam został ocenione na 3,4 w pięciopunktowej skali.

„Odcień Sultry to mój absolutny hit! Używam tego balsamu prawie codziennie i uwielbiam w nim dosłownie wszystko. Ma cudowny, głęboki kolor, świetnie nawilża i bardzo długo wytrzymuje na ustach jak na balsam.”

„Cudo! Mam bardzo suche usta, a on świetnie się sprawdza. Nadaje kolor, pielęgnuje i pięknie pachnie!”

„Balsam delikatnie podkreśla suche skórki, ale po peelingu wygląda cudnie. Jest świetnie napigmentowany, co jest rzadkością wśród produktów w kredce. Nie zastyga i nie wysusza ust. Kolor zostaje na ustach nawet po zjedzeniu czy starciu pomadki” - piszą wizażanki.