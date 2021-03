Te dwa trendy na wiosnę 2021 ukrywają zbędnie kilogramy. Hailey Bieber je uwielbia

Projektanci zdecydowanie docenili istotę wygody w tym sezonie. Mimo, iż w ich kolekcjach sporo było mikrotopów, mini spódnic i sukienek z głębokimi wycięciami dla kontrastu pojawiły się również luźne fasony. Mowa tu zwłaszcza o koszulach, które wyglądają na za duże o kilka rozmiarów i spodniach garniturowych z bardzo obszernymi nogawkami. Modele nadają stylizacjom bardziej nonszalancki charakter oraz idealnie sprawdzą się po miesiącach zamkniętych siłowni, gdyż maskują mankamenty sylwetki i ukrywają zbędne kilogramy. Ogromną fanką koszul w wersji XL i luźnych, eleganckich spodni jest Hailey Bieber, która często wykorzystuje je w codziennych lookach.

Oversizeowe koszule

Koszule o luźnym kroju pojawiły się m.in. na wybiegach Dolce&Gabbana, Etro, Michael Kors, Valentino i All That She Loves. Zdecydowanie warto w nie zainwestować, gdyż są nie tylko wygodne, ale można je stylizować na ogrom różnych sposobów. Świetnie wyglądają w połączeniu z jeansowymi shortami i sneakersami lub częściowo włożone w spodnie z wyższym stanem. Sprawdzają się też jako sukienki (w tej wersji warto nakładać na nie jeszcze kamizelki dzianinowe) oraz jako element wierzchni, przy stylizacjach z braletkami lub krótkimi topami.

Dolce&Gabbana

East News

Etro, Michael Kors

East News

Spodnie garniturowe z szerokimi nogawkami

Im szersze tym lepsze. Z tego założenia wyszli m.in. projektanci Louis Vuitton, Chanel, Shutterstock, Boss, Vivienne Hu i Ceren Ocak. Garniturowe spodnie w takiej wersji są odpowiednie zarówno na co dzień, jak i na bardziej eleganckie okazje. Noś je ze sneakersami i topami albo w połączeniu z sandałkami na obcasie, by dodać sobie wzrostu. Najlepiej sięgaj po modele z wyższym stanem, które podkreślają talię, by nie obciążyć sylwetki.

Louis Vuitton

East News

Chanel

East News

Shutterstock

East News

Boss