Ta sukienka hiszpanka Bonprix Pauliny Sykut jest największym hitem lata 2021! Podobną kupisz w Reserved za grosze

Paulina Sykut po raz kolejny zachwyciła nas swoją kreacją i udostępniła na swoim Instagramie zdjęcie, na którym widzimy piękną sukienkę z odkrytymi ramionami i dużymi falbanami wszytymi na dole asymetrycznego kroju. Uwagę przyciąga także głęboka zieleń materiału, z którego została wykonana sukienka. Dziennikarka dobrała do swojej stylizacji wiklinową torebkę, która jest hitem wiosny i lata 2021 oraz białe buty na koturnie. Całość prezentuje się lekko, świeżo i bardzo kobieco.

Paulina Sykut wybrała taką stylizację na specjalną okazję! Niebawem będzie obchodziła 10. rocznicę ślubu ze swoim mężem. Podobno mogą się spierać w różnych sprawach, ale to, co ich łączy, to kolor zielony. Musimy przyznać, że dziennikarka wygląda naprawdę piękne!

My postanowiłyśmy zainspirować się stylizacją Pauliny Sykut i znalazłyśmy sukienki typu hiszpanki, które są w trendach na wiosnę i lato 2021. Zobaczmy, co kupimy w popularnych sieciówkach i mniejszych sklepach internetowych.

Zielona sukienka typu hiszpanka

Zostańmy przy zieleni, która łączy, a nie dzieli. W Reserved znajdziecie teraz dopasowaną sukienkę mini uszytą z materiału z dodatkiem wiskozy. Sukienka charakteryzuje się odkrytymi ramionami i podwójną falbaną przy dekolcie, która będzie optycznie powiększała małe piersi. Uwagę zwraca także kolor głębokiej zieleni, chociaż ten fason znajdziecie także w kolorze czerwonym.

Sukienka maxi w kwiaty

Intrygującą sukienkę typu hiszpanka znajdziemy także w internetowym sklepie Mohito. Naszą uwagę szczególnie przykuła sukienka maxi uszyta z lekkiego szyfonu w kolorach pastelowego różu. Ma piękny kwiatowy wzór, dużą falbanę wszytą na samym dole oraz elastyczną gumkę w talii. Sukienka będzie świetnie wyglądała z klapkami lub sandałami na obcasie i delikatnymi dodatkami.

Ażurowa sukienka

W Mohito znajdziemy także sukienkę, która sprawdzi się w upalne dni lata. Jest to luźna sukienka typu mini zakończona dużą falbaną. Uwagę zwraca ażurowy wzór, podkreślona gumką talia oraz odkryte ramiona. Taką sukienkę można zestawić z lekkimi sandałami i wiklinową torbą typu kopertówka. W nieco chłodniejsze dni można postawić na modne w tym sezonie baleriny i torebkę typu crossbody. W tak lekkiej sukience aż chce się witać lato!

Sukienka na lato z odkrytymi ramionami

Świetną propozycją na ciepłe dni jest także sukienka uszyta przez polski sklep internetowy modnakiecka.pl. Jest to sukienka typu hiszpanka, która sprawdzi się zarówno w wieczorowych, jak i tych dziennych stylizacjach. Gumka wszyta w talię nadaje sylwetce kobiecości, a falbana w dolnej części dodaje uroku każdej stylizacji. Dodatkowo uwagę zwraca wiązanie na dekolcie oraz wrzosowy kolor materiału. Sukienkę można nosić na dwa sposoby: z okrytymi oraz zakrytymi ramionami. Wspierajmy polskie marki! Sukienka z falbanami jest do kupienia za 79,99 zł.

Sukienka maxi z egzotycznym wzorem

Na tej samej stronie znalazłyśmy także niebieską sukienkę maxi z egzotycznym wzorem. Falbana wszyta na dole sukienki dodaje jej lekkości, a wszyta na wysokości talii gumka będzie podkreślała kobiece kształty. Taką sukienkę aż chce się spakować do walizki i jechać z nią na słoneczne wakacje! Jeśli na wakacje nie możemy się akurat wybrać, niebieska sukienka będzie nadawała się na luźne wyjścia i imprezy ze znajomymi.

Sukienka midi typu hiszpanka

W sklepie internetowym IVET znalazłyśmy przepiękną sukienkę midi z odkrytymi ramionami, która będzie idealnie nadawała się na letnie wyjścia na randki lub spotkania ze znajomymi. Sukienka ma tiulowy akcent oraz jest wykonana ze zdobionego materiału. Będzie wyglądała bardzo kobieco w zestawieniu z klasycznymi butami na obcasie lub lekkimi sandałami. Na większe wyjścia można do niej dobrać torebkę kopertówkę i odpowiednie dodatki, na przykład złote kolczyki i bransoletkę. Model ATEKA YELLOW kupicie teraz na promocji za 30 zł mniej.

Sukienki z odkrytymi ramionami nadają kobiecości i lekkości każdej stylizacji. My je uwielbiamy i nie możemy się doczekać na upalne dni!