Ta pomadka powiększa usta i nadaje im lustrzany połysk! W Rossmannie kosztuje niecałe 10 zł 

Kosmetyków imitujących lustrzany połysk poszukiwałyśmy do niedawna, głównie w kontekście rozświetlaczy. W tym sezonie warto jednak sięgnąć również po mocno lśniące błyszczyki lub pomadki do ust. Ich formuła powinna imitować szklany połysk lub też zawierać drobne intensywnie mieniące się drobinki.

Na rynku dostępna jest ogromna ilość produktów tego typu, ale niestety spora ich część ma nieprzyjemną, sklejającą usta konsystencję. Ta wada nie odnosi się jednak do pomadki High Gloss od Wibo.

Mat. prasowe

Pomadka o szklanym połysku z Rossmanna

To, co wyróżnia High Gloss, to półtransparentny kolor. Kosmetyk dostępny jest w siedmiu różowo-beżowych odcieniach. Jego dobrze napigmentowana konsystencja przypomina gęsty błyszczyk. Daje efekt mokrych, mocno błyszczących ust, ale nie zawiera przy tym brokatowych drobin.

Ważne jest, by uważać z ilością nakładanego produktu. Jedna warstwa wystarczy, by nadać ustom połysk i wciąż czuć komfort noszenia. Przy zbyt dużej ilości formuła pomadki może być odbierana jako klejąca.

High Gloss całkiem nieźle utrzymuje się na ustach, choć standardowo wymaga kilku poprawek w ciągu dnia (co jest normalne przy produktach o mocnym połysku). Mimo wielogodzinnego noszenia nie wysusza skóry warg ani nie daje uczucia ściągnięcia. Kosmetyk dostępny jest w Rossmannie za niecałe 14 zł, a w obecnej promocji kosztuje jedynie 9,49 zł. Na wizażu produkt został oceniony na 3,4/5 i zdobył 360 recenzji.

„Na początku byłam sceptycznie nastawiona do tej pomadki, ale finalnie bardzo ją polubiłam. Po nałożeniu jej tekstura przypomina błyszczyk. Jestem posiadaczką naturalnego odcienia, który ładnie wtapia się w usta. Jego kolor z czasem trochę zanika, ale pozostawia ładnie podkreślone wargi, które wydają się też bardziej nawilżone.”

„High Gloss ma wygodny aplikator i świetną konsystencję, która jest nie za gęsta, ale też nie wylewa się za kontur warg. Po nałożeniu usta bardzo ładnie lśnią, przez co wyglądają na większe i są dobrze nawilżone.”

„Pomadka to tak naprawdę błyszczyk dający efekt mokrych, soczystych ust. Nie jest zbyt trwała, ale pięknie optycznie powiększa usta. Świetnie sprawdza się też połączona z bardziej matowymi szminkami.” - oceniają wizażanki.