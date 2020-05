Szybki sposób na promienną cerę. Oto, pięć kosmetyków rozświetlających, które nadają skórze naturalne glow. Ich ceny zaczynają się już od 20 zł

Kosmetyki rozświetlające cieszą się ogromną popularnością. Jednak najczęściej to pojęcie kojarzone jest z produktami do makijażu. Brokatowe drobinki i metaliczne emulsje rzeczywiście nadają skórze chwilowy połysk, ale by cera była naprawdę na długo promienna kluczowe jest sięgnięcie po kosmetyki do pielęgnacji. To one niwelują widoczne na cerze skutki codziennego stresu, przemęczenia i często za małej ilości snu oraz nadają jej glow.

Właściwy wybór kosmetyków rozświetlających

Wybierając produkty tego typu koniecznie zwróć uwagę na ich skład. Ważnej jest, by znajdowało się w nim sporo witaminy C i antyoksydantów. Mile widziane są też ekstrakty roślinne i olejki. Formuła kosmetyków powinna być w jak najwyższym stopniu naturalna. Jeśli nie jesteś fanką drobiazgowego czytania etykiet skorzystaj z propozycji umieszczonych w naszym rankingu.

Mat. prasowe

Ultranawilżająca emulsja rozświetlająca, Dermika

Formuła emulsji zawiera całe spektrum składników aktywnych. Wśród nich znajdują się: ekstrakt z hibiskusa o działaniu antyoksydacyjnym i olejek z nasion kaktusa, który dba o utrzymanie wody w naskórku. Kosmetyk nadaje skórze naturalny blask, a dodatkowo ją wygładza i redukuje pierwsze oznaki starzenia. Cena: 59,99 zł

Mat. prasowe

Krem-pianka do twarzy Blueberry C-Tox, Bielenda

Ten krem o konsystencji pianki to prawdziwy mix regenerująco-rozświetlających składników. Jego wegańska formuła jest bogata w olej z nasion borówki amerykańskiej, witaminę C oraz ekstrakt z żurawiny. Szybko się wchłania oraz subtelnie rozświetla cerę. Ponadto mocno ją nawilża i regeneruje, dzięki czemu niweluje uczucie przesuszenia i ściągnięcia skóry. Cena: 19,99 zł

Mat. prasowe

Energetyzujący koncentrat przygotowujący skórę Creme Prodigieuse Boost, Nuxe

Koncentrat inspirowany koreańskimi kosmetykami stanowi krok wstępny do dalszej pielęgnacji na dzień i na noc. Łączy w sobie dwa rodzaje kwasu hialuronowego oraz witaminę C. Nadaje cerze delikatny połysk oraz porządnie ją nawilża. Cena: 125 zł

Mat. prasowe

Krem rozświetlający z olejkiem z czarnej porzeczki Fresh Fruits, AA

Jest wegański, hipoalergiczny i ma aż 99% składników pochodzenia naturalnego, wśród których są witaminy C i E, minerały, beta-karoten oraz masło shea. Działa wielokierunkowo - poprawia koloryt skóry, wygładza i nawilża, przez co cera zyskuje promienny wygląd. Cena: 29,79 zł

Mat. prasowe

Antyoksydacyjne serum olejowe z witaminą C, Clochee

Skutecznie rozjaśnia przebarwienia oraz wyrównuje koloryt cery i delikatnie ją rozświetla. Serum jest hipoalergiczne i bezpieczne nawet dla cer wrażliwych i naczyniowych. Jego formuła bogata jest w ekstrakt z róży pomarszczonej, który zawiera rekordowe stężenie witaminy C oraz olej z pestek śliwki o właściwościach zmiękczająco-odżywczych. Cena: 145 zł