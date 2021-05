Spodnie dresowe w stylu Pauliny Sykut. Podobne kupisz już za 39,99 zł [Sinsay, House, Reserved, Mohito]

Ostatnio dużo czasu spędzamy w domu, i co zrozumiałe, chcemy czuć się komfortowo. Rezygnujemy więc ze sztywnych jeansów czy eleganckich sukienek. Najczęściej zakładamy na siebie to, w czym jest nam najwygodniej. Wiele osób zachwala sobie spodnie dresowe Adidas dla kobiet, inne osoby wybierają inne sportowe marki i kupują spodnie dresowe Nike lub spodnie dresowe 4F. Jeśli nie trenujemy na co dzień, spokojnie wystarczą nam spodnie dresowe z H&M.

Ostatnio Paulina Sykut opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie, na którym widzimy dziennikarkę pozującą w śnieżnobiałych spodniach dresowych. Dziennikarka dobrała do nich wzorzystą koszulę w jaskrawych kolorach oraz ciężkie buty zapinane na rzepy. W takiej stylizacji wyglądała miejsko, ale jednocześnie bardzo stylowo.

My postanowiłyśmy poszukać damskich spodni dresowych, które aktualnie są dostępne w sieciówkach.

Jasnoróżowe spodnie dresowe

Nam wpadły w oko jasnoróżowe spodnie dresowe z Reserved. Wykonane są z bawełny organicznej, mają elastyczną talię z wiązaniem, a wewnątrz mają miękki meszek. Co ważne, mają także dwie kieszenie po bokach. Spodnie będą sprawdzały się w czasie długich dni spędzonych w domu. Warto też zaznaczyć, że w Reserved znajdziecie ten model w paru innych pastelowych kolorach. W sklepie dobierzecie również bluzę, która idealnie będzie pasowała do spodni.

mat. prasowe

SPODNIE DRESOWE Z BAWEŁNY ORGANICZNEJ RESERVED 69.99 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Spodnie dresowe cargo

Nieco bardziej urozmaicone są spodnie dresowe cargo z Sinsaya. Charakteryzują się wyraźnym szwem biegnącym przez całą długość nóg oraz dużymi kieszeniami po bokach. Spodnie mają wysoki stan oraz elastyczną i wiązaną talię. Spodnie dresowe typu cargo sprawdzą się nie tylko jako wygodna odzież domowa, ale także świetnie zagrają w miejskich stylizacjach. W Sinsayu kupicie je za 49,00 zł.

mat. prasowe

SPODNIE DRESOWE SINSAY 49.99 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Spodnie dresowe z lampasami

Nas zauroczyły również spodnie dresowe z Mohito wykonane z materiału wysokiej zawartości wiskozy. Na nogawkach mają wszyte delikatne lampasy o satynowym wykończeniu. Uwagę przykuwa także elastyczny pas oraz ozdobna wstążka, którą zastąpiono tradycyjny sznurek. Takie spodnie dresowe wyglądają bardzo stylowo i można je założyć nawet do modnych płaszczy.

mat. prasowe

SPODNIE DRESOWE MOHITO 89.99 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Spodnie dresowe typu joggery

Warto również zajrzeć na stronę internetową sklepu CROPP, gdzie wciąż trwa miedzysezonowa wyprzedaż i przecenione są także spodnie dresowe. Nam wpadły w oko te w kolorze zieleni. Będą świetnie współgrały z ciemnymi sneakersami i kurtką typu bomberka lub z ramoneską. Dodatkowo są bardzo wygodne i sprawdza się także do chodzenia w nich po domu. Obecnie ich cena spadła o 20 zł i kosztują 39,99 zł.

mat. prasowe

SPODNIE DRESOWE JOGGERY CROPP 99.99 zł 39.99 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Czerwone Spodnie Dresowe

Jeśli polujecie na promocje koniecznie wejdźcie również na stronę renee.pl, gdzie przecenione są czerwone spodnie dresowe. Wykonane są z elastycznej dzianiny, po bokach mają wszyte duże kieszenie z charakterystycznymi klapami. Takie spodnie dresowe można nosić po domu, chociaż świetnie sprawdzą się także w sportowych i miejskich stylizacjach. Teraz ten model kupicie za 44,99 zł.

mat. prasowe

CZERWONE SPODNIE DRESOWE RENEE 59.99 zł 44.99 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Bawełniane joggery

Na promocji kupicie też spodnie dresowe w sklepie internetowym House. Nam spodobały się te z wysokim stanem i efektem tie-dye na całej powierzchni. Wyglądają bardzo oryginalnie i przyciągają wzrok. Są wykonane z materiału w kolorze bieli i jasnego fioletu, co świetnie będzie współgrało z wiosennymi stylizacjami. Wcześniej spodnie kosztowały prawie 80 zł, ale teraz możecie je kupić za 59,99 zł.

mat. prasowe

SPODNIE DRESOWE Z WYSOKIM STANEM HOUSE 79.99 zł 59.99 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Ostatnio dużo czasu spędzamy w domu i właśnie wtedy spodnie dresowe sprawdzają się idealnie. Nie zapominajmy jednak, że mogą one być częścią bardzo modnej miejskiej stylizacji, dlatego nie bójmy się eksperymentować!