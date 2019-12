5 / 5

Instagram

Sarah Angius to prawdziwa włosowa królowa Instagrama. Jej fryzury są przepiękne i bardzo inspirujące, a do tego zwykle łatwe do zrobienia! Tym razem proponuje, by ozdobić włosy "rozsypanymi" na nich perłami. Jak to zrobić? Kilkanaście wsuwek z perełką na końcu wepnij we włosy tak, by trworzyły nieregularną chmurkę. Dobra rada - jeśli nie możesz znaleźć w sklepach takich wsuwek, zrób je sama - odrobina kleju i zwykłe, drogeryjne perełki zrobią robotę!