Sieciówkowe zamienniki it-bags na wiosnę 2021. Kupisz je w Zarze i H&M już za niecałe 100 zł

W ostatnich miesiącach gwiazdy i influencerki najchętniej sięgają po torebki Bottega Venetta i Staud. Dodatki obu marek można znaleźć na niezliczonej ilość zdjęć na Instagramie oraz z tygodni mody. Największą karierę robią Chain Pouch i Padded Casette domu mody Bottega Venetta, które w szafie mają m.in. Joanna Horodyńska, Monika Olejnik, Joanna Przetakiewicz oraz Hailey Biebebr i Emily Ratajkowski. Popularne są również okrągłe torebki Stuad, których fanką jest Kendall Jenner. Niestety ceny tzw. it bags są wyjątkowo wysokie i sięgają kilku tysięcy złotych. Z pomocą przychodzą jednak popularne sieciówki, które tworzą modele mocno nimi inspirowane.

EOS

The Chain Pouch Bottega Venetta

Torebka o nieco poduszkowej formie domu mody Bottega Venetta z łańcuchem szybko zdobyła względy fashionistek. Jej cena to ok. 13 750 zł.

Mat. prasowe

Zamiennik z H&M

Torebka z H&M ma bardzo podobny kształt do Chain Pouch oraz również zdobi ją duży łańcuch. Można ją jednak kupić za 99,99 zł, co stanowi niewielki ułamek luksusowej it bag.

Mat. prasowe

Padded Casette Bag Bottega Venetta

Casette Bag zdobywa coraz więcej zwolenniczek i z pewnością jeszcze długo będzie na topie. Designerski model to koszt ok. 11 850 zł.

Mat. prasowe

Zamiennik od Steve Madden

Propozycję marki Steve Madden wyróżnia charakterystyczna dla Padded Casette Bag plecionka. Ten model będzie pasować do większości stylizacji, a jego cena to 449 zł.

Mat. prasowe

Large Moon Bag Staud

Torebki z serii Moon są wyjątkowo charakterystyczne. Marka Staud oferuje je też w uroczej wersji mini. Poniższy model kosztuje ok. 1500 zł.

Mat. prasowe

Zamiennik z Zary

Model z Zary ma bardziej płaską formę od oryginału Staud, niemniej jednak również jest efektowny. Teraz jest na wyprzedaży, a jego cena przeceniona jest z 299 zł na 99,90 zł.