Rossmann wyprzedaje kultowy korektor Wet N Wild, który błyskawicznie maskuje cienie i nie wchodzi w zmarszczki pod oczami. Teraz kosztuje niecałe 12 zł

Cienie i worki pod oczami nie tylko bezlitośnie zdradzają zmęczenie, ale też dodają lat i nadają twarzy smutny wyraz. Kiedy ich przyczyną jest chwilowy stres w pracy i zarwana noc łatwo rozprawić się z nimi schłodzonym żelem pod oczy lub zimnymi płatkami, jednak gdy sytuacja się powtarza lub zasinienia są po prostu kwestią wrodzoną nie obejdzie się bez korektora. Mimo, iż na rynku tego typu produktów zdecydowanie nie brakuje, to nie tak łatwo znaleźć idealny kosmetyk do delikatnej skóry pod oczami. Niezawodnym wyborem jest jednak korektor Photofocus od Wet N Wild.

Mat. prasowe

Bezkonkurencyjny korektor pod oczy z Rossmanna

Kosmetyk ma lekką, kremową konsystencję, która jest dobrze napigmentowana. Dość szybko zastyga, więc warto sprawnie wklepywać ją w skórę. Niemniej jednak świetnie się blenduje i daje możliwość budowania krycia - w zależności od ilości nałożonego produktu można być ono średnie lub naprawdę mocne. Korektor bez zarzutów łączy się z różnymi podkładami i kremami BB. Jego niewątpliwą zaletą jest to, że nie wchodzi w zmarszczki i świetnie utrzymuje się na skórze - mimo upływu nawet ośmiu godzin nie ściera się, jego kolor nie ciemniej, a formuła nie wysusza skóry. Po nałożeniu okolica oczu jest lekko rozświetlona i porządnie wygładzona. Aplikator korektora jest bardzo precyzyjny i nabiera niewiele produktu, przez co doskonale sprawdza się też do wyostrzenia linii eyelinera i do rozjaśnienia łuku brwiowego. Kosmetyk nałożony na powiekę ruchomą działa też jak dobra baza pod cienie. Ponadto radzi sobie też z wypryskami i niedoskonałościami. W Rossmannie można go znaleźć za około 17 zł, jednak w obecnej promocji kosztuje niecałe 12 zł. Na wizażu został oceniony na 4,2 w pięciopunktowej skali.

„Wet N Wild to moja ulubiona marka, jeśli chodzi o kolorówkę. Korektor wygładzający Photofocus dobrze maskuje cienie pod oczami i nie wchodzi w załamania skóry. Po przypudrowaniu trzyma się cały dzień, a dzięki dobrej pigmentacji wystarczy niewielka ilość do osiągnięcia zadowalającego efektu.”

„Kolejny raz jestem pod wrażeniem produktów do twarzy z tej firmy. W pochwałach na temat korektora photofocus nie ma krzty przesady. Stosunek jakości do ceny jest tutaj zabójczy. Opakowanie jest bez zarzutu, na aplikator nabiera się niewielka ilość produktu, więc nie da się z nim przesadzić. Korektor porządnie kryje i nie zbiera się w zmarszczkach, dzięki czemu okolica pod oczami wygląda naprawdę nieskazitelnie. Genialnie wypada też na zdjęciach - nie odbija światła i nie wybiela miejsc, w których się znajduje.”

„Youtuberki porównują go do Tarte Shape Tape i nie ma w tym wielkiej przesady bo Photofocus niewiele mu ustępuje. Świetnie się rozprowadza i pięknie wtapia się w skórę. Nie wchodzi w zmarszczki, nie warzy się, nie ciemnieje i wygląda bardzo naturalnie. Po przypudrowaniu trzyma się nawet dziesięć godzin. W drogeriach jest momentalnie wykupywany.” - piszą wizażanki.