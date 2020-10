Rossmann wyprzedaje korektor, który skutecznie maskuje cienie pod oczami i mocno rozświetla cerę. Teraz jest tańszy o ponad 30 proc.

Poszarzała cera i cienie pod oczami nie tylko zdradzają zmęczenie, ale też dodają lat. Najłatwiej rozwiązać ich problem świetlistym makijażem. Do jego wykonania niezbędny jest korektor, który zamaskuje zasinienia oraz równocześnie doda cerze blasku. W tej roli świetnie sprawdzi się np. korektor i rozświetlacz 2 w 1 Match Perfection marki Rimmel London, który teraz dostępny jest na promocji w Rossmannie za niecałe 22 zł.

Korektor do świetlistego makijażu z Rossmanna

Korektor ma formę tuby z pędzelkiem, która pozwala na odpowiednie dozowanie produktu i rozprowadzenie go. Jego kremowa konsystencja ma średnie krycie i działa mocno rozświetlająco. Kosmetyk może być aplikowany nie tylko pod oczy, ale również w na czubek nosa, brodę i środek czoła dla efektu delikatnego konturowania. Produkt nie obciąża skóry i umiejętnie nałożony nie podkreśla zbytnio zmarszczek. Po przypudrowaniu nie ściera się i wytrzymuje praktycznie cały dzień. Na wizażu został oceniony na 3,7/5.

„Zdecydowanie jeden z moich faworytów. Bardzo dobrze kryje cienie pod oczami, nie obciąża skóry, nie ściera się i jest bardzo kremowy. Warto szukać go na promocjach bo cena regularna wypada średnio.”

„Mój must have. Nie jest mocno kryjący, ale właśnie takiego efektu oczekuję na co dzień. Posiada aplikator w pędzelku, który oceniam na plus i jest też wydajny.”

„Kupiłam go kiedyś na promocji w Rossmanie i nie znam lepszego korektora. Jest dość wydajny, posiada przyjemny pędzelek, a jego największym plusem jest krycie. Maskuje cienie pod oczami i równie dobrze radzi sobie z niedoskonałościami na twarzy. Wygląda naturalnie i wytrzymuje cały dzień. Jedynym minusem jest uboga gama kolorystyczna” - piszą wizażanki.