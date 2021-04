Roksana Węgiel w najmodniejszej kurtce na wiosnę. Identyczną znajdziecie w popularnej sieciówce! 

Roksana Węgiel zaprezentowała bardzo modną stylizację na wiosnę. Młoda gwiazda wybrała najmodniejszą kurtkę tego sezonu, którą z pewnością znajdziecie w wielu sieciówkach i różnych wariantach kolorystycznych. Zobaczcie sami, jaką kurtkę wybrała gwiazda najnowszej edycji programu "Dance Dance Dance"!

Roksana Węgiel w koszulowej kurtce w kratę

Choć Roksana Węgiel ma dopiero szesnaście lat to już należy do grona najpopularniejszych gwiazd polskiego show-biznesu. Młoda artystka ogromną sławę zdobyła w "The Voice Kids", a później zachwyciła swoim występem podczas konkursu Eurowizji Junior. Niestety, pomimo młodego wieku Roksana Węgiel już kilka razy była mocno krytykowana za swoje stylizacje.

Ja ubieram się tak jak chcę, tak jak lubię. Nie uważam, że może to wzbudzać kontrowersje, że daję powody do tego- Roksana Węgiel w 2019 roku przed naszą kamerą komentowała krytyczne uwagi dotyczące jej stylizacji.

Dziś trudno znaleźć w sieci krytyczne komentarze dotyczące stylu ubierania młodej gwiazdy, a pod jej każdym zdjęciem pojawia się mnóstwo pozytywnych wpisów. Teraz Roksana Węgiel wyrasta na prawdziwą ikonę stylu. Wokalistka już wiele razy udowodniła, że doskonale zna się na najnowszych trenach, a teraz znów to potwierdziła. Roxie opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie na którym pozuje w supermodnej kurtce w kratę.

Roksana Węgiel wybrała najmodniejszą kurtkę przejściową 2021 roku. Koszula kurtka w męskim stylu to prawdziwy hit. Podobną znaleźliśmy w Reserved za 89,99 złotych.

Zobaczcie sami, jak w koszulowej kutrce w kratę prezentuje się Roksana Węgiel!

Roksana Węgiel zachwyciła swoim wyglądem w modnej kurtce.

Instagram

Przejściowa kurtka w kratę to prawdziwy hit tej wiosny. W Reserved kupicie ją za 89,99 zł.