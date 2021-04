Promocje Rossmann 2021: kiedy wiosenne wyprzedaże? Czy będą w tym roku?

Co z wiosenną promocją Rossmanna? Sieć od 2013 roku organizuje wiosenną i jesienną megawyprzedaż kosmetyków. Przeceny dotyczą kosmetyków do makijażu, które są tańsze nawet o 50 procent. Z kolei na produkty do pielęgnacji obowiązuje wówczas promocja 2 +1. Zwykle cieszą się one ogromną popularnością. Czy w tym roku także będziemy mogli z nich skorzystać?

Promocja w Rossmannie 2021: czy sieć planuje wyprzedaże na wiosnę?

Rossmann organizuje zazwyczaj dwie wyprzedaże do roku. Jedną na wiosnę, drugą na jesień. W tamtym roku wyprzedaż mocno się opóźniła z powodu pandemii koronawirusa. W tym roku, jak nieoficjalnie udało się ustalić wizażankom, Rossmann nie planuje podobnych promocji w najbliższym czasie ani na kosmetyki do makijażu, ani na te do pielęgnacji. Wyjątkowo więc będziemy musieli obejść się smakiem i korzystać z bieżących promocji, które znajdziemy w gazetce, lub w naszej aplikacji. Tych na szczęście jest sporo.

Na przestrzeni ostatnich lat dużo się zmieniło. Większość aktualnych promocji nie wymaga już posiadania karty Rossmanna. W drogerii często zastaniemy także promocje przypominające te z wiosennych i jesiennych wyprzedaży, najczęściej jest to 2+1, czyli przy zakupie dwóch produktów, trzeci, najtańszy jest za darmo.

Miejmy nadzieję, że sklep zorganizuje ulubioną wyprzedaż jeszcze przed latem, tak, żebyśmy zdążyły wyposażyć swoje kosmetyczki w nowe, lekkie i kolorowe kosmetyki do makijażu w wakacyjnym stylu i produkty pielęgnacyjne dostosowane do nowej pory roku.

Jak na razie w Rossmannie nie będzie promocji, które tak bardzo lubimy. Sklep oferuje w zamian obniżki poszczególnych produktów, wśród nich znalazł się Olejek do włosów ISANA za 8,99 zł czy kultowy już tusz do rzęs MissSporty za 8,99 zł.