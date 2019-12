Prezenty kosztują cię majątek? Niekoniecznie. Oto świetne kosmetyki na prezent za mniej niż 30 zł!

Święta coraz bliżej. Czy masz już wszystkie prezenty? Jeśli nie, nie martw się, że będą kosztowały majątek. Świetne kosmetyki możesz kupić za mniej niż 30 zł! Oto nasze propozycje.

Najlepsze prezenty za mniej niż 30 zł

Trafiony prezent dla każdej kobiety? Która nie ucieszy się z dobrego kosmetyku! Mamie podaruj coś, co ją zaskoczy, a przyjaciółce - prawdziwy kosmetyczny hit albo paletę do makijażu. A koleżance miły drobiazg, który będzie praktyczny, a do tego pięknie zapakowany. Świąteczne niespodzianki zawsze cieszą, zwłaszcza takie!

Paleta cieni do powiek Enchanted Mountains Palette 3 Godets Sephora Collection

Limitowana, świąteczna paleta trzech cieni do powiek w zabawnym, zimowym opakowaniu. Zawiera cienie do powiek w neutralnych kolorach oraz w dwóch wykończeniach: błyszczącym i matowym. Rozmiar mini jest bardzo praktyczny!

Cena: 15 zł (Sephora)

Gąbka do makijażu Miracle Complexion Sponge Real Techniques

Praewdziwy hit ostatnich miesięcy. Gąbka do makijażu do nakładania podkładu - równomiernie, cienką warstwą i… na dłużej, bo dzięki takiej metodzie aplikacji kosmetyk lepiej stapia się ze skórą. Coś i dla maniaczek makijażu, i dla każdej kobiety - ciekawostka, którą warto przetestować.

Cena: 25 zł (Flaconi.pl)

Cień do powiek Mono Eyeshadow Iridescent Douglas Collection

Klasyczne odcienie, satynowy połysk i imponująca trwałość - oto najważniejsze ceny cieni Iridescent Douglas Collection. Każdy z 20 kolorów jest bogaty w doskonale odbijające światło pigmenty.

Cena: 29 zł (Douglas)

Zapach s. Oliver So Pure

Bezpretensjonalny zapach do noszenia na co dzień. Tworzą go akordy bluszczu, cytryny i jabłka w nucie głowy, frezji, jaśminu i drzewa kaszmirowego w nucie serca i ambroksanu, piżma oraz drzewa sandałowego w nucie bazy.

Cena: 26,99 zł/75 ml (Hebe)

Zestaw Zimowa Bombonierka Yope

Limitowany, świąteczny zestaw bestsellerowej naturalnej marki Yope tworzą żel pod prysznic (400 ml) i mydło w płynie (500 ml). Zawierają 98% składników pochodzenia naturalnego oraz o niskim stopniu przetworzenia - dzięki temu łagodnie i bezpiecznie pielęgnują skórę. A jak pachną! Wiśnią i czekoladą, czyli jak… świąteczne słodycze. Nie tylko dla łasuchów!

Cena: 29,99 zł (Hebe)