Prezenty last minute. Te propozycje trafią nawet w bardzo wybredne gusta

Choć myśl o świątecznych prezentach towarzyszy nam od dłuższego czasu, w natłoku codziennych obowiązków nie łatwo znaleźć dłuższy moment na szukanie upominków dla bliskich. Nie musisz jednak panikować jeśli wciąż nie odhaczyłaś gwiazdkowych zakupów. Oto, kilka propozycji last minute, wśród których znajdziesz coś z wyższej półki cenowej oraz bardziej budżetowego. Na pewno trafią w gust mamy, przyjaciółki lub też koleżanki z pracy.

Krem na noc Diamentowa Energia, Eisenberg

Nocna pielęgnacja od Eisenberg zachwyci fanki luksusowych prezentów. Kosmetyk zawiera pył diamentowy i specjalne peptydy, które ujędrniają oraz odbudowują zmęczoną skórę w nocy. Jego skład bogaty jest też w witaminę E i wyciąg z Bylicy, które zapewniają silne działanie antyoksydacyjne i przeciwstarzeniowe. Cena: 1099 zł

Serum pod cozy Growth Factor Eye Serum, Zo Skin Health

Serum marki Zo Skin Health pobudza mechanizm samodzielnej naprawy skóry, dzięki czemu niweluje głębokie zmarszczki pod oczami i redukuje obrzęki oraz zasinienia. Ma lekką, żelową konsystencję i chłodzący aplikator, który pobudza mikrokrążenie. W jego skład wchodzą m.in. neuropeptydy, ekstrakt z korzenia dzięgla chińskiego i ekskluzywny kompleks ZPRO. Cena: 560 zł

Odżywczy olejek do ciała, Nuxe Bio

Idealny do relaksującego masażu. Aromatyczny olejek Nuxe Bio o zapachu kwiatu pomarańczy nie tylko odżywia i regeneruje suchą skórę, ale też wzmacnia jej barierę ochronną. W jego składzie znajdują się olejki z orzechów laskowych, sezamu, krokosza barwierskiego i słonecznika. Cena: 171 zł

Pause krem uniwersalny Only You SPF 15, Barwa

Krem Only You to dobra opcja dla zestresowanych. Pozwala szybko zminimalizować efekty przemęczenia i starzenie się skóry. Jego formuła wypełnia zmarszczki od wewnątrz i przywraca skórze sprężystość. Produkt skutecznie chroni też cerę przed zanieczyszczeniami środowiska. Cena: 149 zł

Zestaw świąteczny Les Essentiels, Avene

W skład zestawu świątecznego Les Essentiels Avene wchodzą rewitalizujący krem do twarzy i pod oczy. Produkty zawierają ekstrakt z czerwonych owoców i masło shea, przez co działają jak nawilżający booster i chronią przed działaniem wolnych rodników. Cena: 110 zł

Płyn micelarny Sensitive, Pat&Rub

Jest w 100 procentach wegański oraz odpowiedni dla suchej i wrażliwej cery. Płyn micelarny Pat&Rub skutecznie usuwa makijaż i zanieczyszczenia, nie naruszając przy tym bariery hydrolipidowej naskórka. Jego formuła bazuje na bio wodzie z kokosa, oleju shea, naturalnych polisacharydach i ekstrakcie z koreańskiego czerwonego żeń-szenia. Cena: 60 zł

Serum Paradise, Ingrid Cosmetics

Formuła serum Paradise działa niczym lifting. Zawarty w niej znieczulecznik potocznie nazywany roślinnym botoksem poprawia kontur twarzy i ust. Dodatkowo kwas hialuronowy, zielona alga, woda morska i ekstrakt z winogron nawilżają i wygładzają skórę. Efekty widoczne są po czterech tygodniach. Cena: 44,99 zł

Butelka termiczna, Dafi

Praktyczne prezenty to zawsze dobry pomysł. Butelka termiczna Dafi utrzymuje temperaturę zarówno ciepłych, jak i zimnych napojów. Wykonana jest z tworzyw wolnych od szkodliwego bisfenolu i wyposażona w wygodny uchwyt. Ma też świetną energetyczną kolorystykę. Cena: 64,90 zł