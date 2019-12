Popielaty blond od kilku sezonów staje się coraz bardziej modny. Nosi go też wiele gwiazd! Najnowsza metamorfoza Klaudii Halejcio będzie pewnie początkiem nowej blond-fali!

Gwiazdy, które noszą popielaty blond

Popielaty blond to trudny kolor, ale gwiazdy się go nie boją. Klaudia Halejcio zrezygnowała dla niego ze swoich pięknych, ciemnych włosów, Charlize Theron nosi go na krótkiej fryzurce, a Cleo eksponuje go w spektakularnym kucyku. Nawet Khloe Kardashian się nim chwali (a my zauważamy, że to niemal identyczna fryzura, jak u Klaudii Halejcio - czyżby nadchodziła moda na loba w popielatym kolorze?).

W naszej galerii zobacz, jak popielaty blond noszą gwiazdy i dowiedz się, jak go pielęgnować!