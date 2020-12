Złuszczanie bez podrażnień. Poznaj pięć peelingów, które delikatnie oczyszczają skórę

Złuszczanie cery to jeden z kluczowych etapów jej pielęgnacji. Usuwanie martwego naskórka przyspiesza odnowę komórkową, dzięki czemu skóra szybciej się regeneruje oraz jest jędrna i nawilżona. Ponadto regularne stosowanie peelingów zapobiega też powstawaniu zaskórników i wpływa na lepsze przyjmowanie przez skórę kosmetyków do pielęgnacji.

Rodzaje peelingów

Dotyczy to zarówno peelingów enzymatycznych, jak i ziarnistych. Te pierwsze opierają swoje działanie na enzymach roślinnych, np. z papai lub ananasa, które rozpuszczają martwe komórki. Z kolei peelingi ziarniste zawierają m.in. rozdrobnione pestki owoców lub kuleczki syntetyczne, które mechanicznie ścierają obumarły naskórek. Wśród nich są drobnoziarniste przeznaczone do oczyszczania twarzy i gruboziarniste, które lepiej stosować tylko do ciała. W drogeriach nie brakuje produktów tego typu, więc dla ułatwienia wyboru przedstawiamy kilka wybranych, które zasługują na szczególną uwagę:

Naturalny peeling enzymatyczny myBEAUTYpeeling, Miya

Wegański peeling marki Miya Cosmetics skutecznie oczyszcza skórę i reguluje nadmiar sebum. Zawiera papainę redukującą zaskórniki oraz wygładzające drobinki ryżowe i z orzecha włoskiego. Ponadto w jego składzie są też olejki i ekstrakty z owoców o właściwościach nawilżających. Kosmetyk jest w 98,5 % naturalny oraz może być stosowany do każdego typu cery. Cena: 34,99 zł

Mat. prasowe

Peeling enzymatyczny z drobinkami złuszczającymi do twarzy Bakuhiol&Skwalan, OnlyBio

Formuła peelingu OnlyBio działa w dwojaki sposób - papaina rozpuszcza martwe komórki i zanieczyszczenia, natomiast naturalne drobiny delikatnie je ścierają. W skład produktu wchodzi bakuchiol nazywany roślinnym retinolem, antyoksydacyjny skwalan z oliwek, który wspomaga przenikanie składników w głąb cery oraz kompleks pre- i probiotyków wzmacniających mikrobiom skóry. Peeling jest w 100 proc. wegański. Cena: 19,99 zł

Mat. prasowe

Rozświetlający peeling kwasowy do twarzy Peel Me Tender, Be The Sky Girl

Coś dla fanek kwasów. Peel Me Tender łączy w sobie kwas azaleinowy, migdałowy, cytrynowy oraz kompleks witamin i rozświetlającą mączkę owsianą. Silnie oczyszcza i rozjaśnia skórę, ale jej przy tym nie podrażnia. Dla najlepszych efektów powinen być stosowany regularnie raz w tygodniu. Cena: 23 zł

Mat. prasowe

Peeling enzymatyczny cykoria+keratolina Clean&More, Dermika

Ideał dla wrażliwców. Peeling Clean&More Dermika przeznaczony jest dla posiadaczek delikatnych cer. Wzbogacony jest o naturalny wyciąg z cykorii wspierający mikrobiom oraz łagodzący i kojący D-pantenol. Zawarty w jego formule naturalny enzym usuwa obumarłe komórki pozostawiając skórę gładką, bez zaczerwienień. Cena: 24,99 zł

Mat. prasowe

Wygładzający peeling do twarzy Hydro Boost, Neutrogena

Peeling Hydro Boost skupia się na wygładzeniu i nawilżeniu skóry. Zawiera delikatne drobinki złuszczające oraz kwas hialuronowy, dzięki czemu usuwa martwy naskórek i poprawia nawodnienie cery. Jest beztłuszczowy i nadaje się do pielęgnacji nawet wrażliwej skóry. Cena: 19,99 zł