Wyprzedaże 2019 trwają! Stylowy golf, który nosi Paulina Sykut, kupisz za 69 zł

Jeśli tak jak Paulina Sykut Jeżyna nie zamierzasz marznąć tej zimy, a chcesz wyglądać stylowo, zainspiruj się jedną z ostatnich stylizacji gwiazdy! Ciepły różowy golf i najbardziej pożądane zimą śniegowce to strzał w dziesiątkę! Teraz kupisz je na zimowych wyprzedażach 2019, które rozkręcają na dobre, nawet za połowę! Zobaczcie sami!

Paulina Sykut w modnej zimowej stylizacji

Paulina Sykut Jeżyna należy do grona znanych kobiet, które doskonale orientują się w aktualnych trendach. Odkąd dziennikarka zaczęła prowadzić telewizyjne show i duże gale, stała się nie tylko gwiazdą czerwonych dywanów, ale także prawdziwą ikoną mody. Jej styl chce naśladować wiele kobiet w Polsce, a fani zachwycają się kolejnymi stylizacjami. W jej garderobie z racji zawodu przeważają wyszukane wieczorowe kreacje, jednak na co dzień zdecydowanie stawia na wygodę. Zobaczcie jej najnowszy zimowy look!

Instagram, Mat. prasowe





Prezenterka śledzi trendy i wie, że pudrowy róż to jeden z najmodniejszych kolorów w tym sezonie, a ciepły sweter z golfem to podstawa zimowej garderoby. Ten, który ma na sobie, gwiazda wypatrzyła w Reserved. Teraz można go kupić na zimowej wyprzedaży 2019 za połowę ceny! Kosztuje 69 zł (został przeceniony z 139,99 zł). Wełniane, moherowe, z grubym splotem lub gładkie swetry w różnych kolorach znajdziecie teraz w supercenach w każdej sieciówce. Pasują niemal do wszystkiego, a gwiazda zestawiła swój golf z błyszczącymi legginsami, długą puchową kurtką oraz modnymi śniegowcami!

Instagram, Mat. prasowe





Prezenterka często stawia na stylowe dodatki! Gruba wełniana czapka w ostrym kolorze to prawdziwy must-have sezonu, ale jeszcze bardziej naszą uwagę przyciągnęły czarne wiązane śniegowce. Gwiazdy dosłownie je uwielbiają, szczególnie kiedy temperatura spada poniżej zera. Te, które nosi Paulina Sykut, pochodzą ze sklepu Hego's i kosztują 399,00 zł ( zostały przecenione z 499,99 zł).

Jak wam się podoba cały look Pauliny Sykut-Jeżyny?