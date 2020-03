Paulina Sykut w najmodniejszej sukience na wiosnę! Kupicie ją na wyprzedaży w Zarze ponad 50% taniej

Paulina Sykut-Jeżyna już ją ma! Sukienka maxi w kwiaty to jeden z mocniejszych trendów na wiosnę i lato 2020, a model, w którym pokazała się na swoim Instagramie gwiazda, to prawdziwy hit wyprzedaży w Zarze. Teraz możecie ją kupić za połowę ceny!

Paulina Sykut-Jeżyna w sukience w kwiaty z wyprzedaży w Zarze

Mimo że teraz wszyscy zostajemy w domu w z związku z pandemią koronawirusa, więc pokusa, by cały czas chodzić w dresie, jest silna, prezenterka nie zamierza zrezygnować z modnych stylizacji. Gwiazda na swoim Instagramie pokazała swoje zdjęcie w przepięknej sukience z bufkami, którą miała na sobie, gdy łączyła się przez internet ze studiem. Wiosną sukienki to podstawa garderoby, więc zobaczcie, jak się prezentuje gwiazda!

Paulina Sykut-Jeżyna śledzi trendy i wie, że ten fason i wzór to teraz hit. Dobrała do niej stylowe dodatki w postaci opaski z pereł a talię podkreśliła paskiem z ozdobną klamerką. Fani gwiazdy są zachwyceni! A wam podoba się ten look?

Instagram, Mat. prasoe

Tak sukienka prezentuje się na modelce. Kupicie ją w Zarze na pierwszych wiosennych wyprzedażach, które sięgają już -50 % to doskonała okazja aby upolować ubrania i dodatki jak z wybiegu!

Mat. prasowe

Luźny krój, falbany i wielkie bufiaste rękawy to kwintesencja wiosennych trendów! Aktualnie jest przeceniona i kosztuje 109 zł ( wcześniejsza cena to 249 zł).