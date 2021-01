Wyprzedaże zima 2021. Paulina Sykut-Jeżyna w botkach, które w Zarze kupicie za 100 złotych. Ten model wygląda na ultra drogi

Paulina Sykut-Jeżyna udowadnia, że nawet w najprostszej stylizacji można wyglądać obłędnie. Prezenterka Polsatu pochwaliła się nowym zdjęciem w jasnym żółtym dresie i ultra modnych masywnych botkach na traktorze. Trzeba przyznać, że ta stylizacja robi piorunujące wrażenie, a fanki gwiazdy od razu pokochały ten look, który zamierzają wykorzystać do tworzenia własnych zestawów.

Co ciekawe, to właśnie ultra modne botki przyciągnęły największą uwagę, ale ten fakt nikogo nie dziwi, bo to jeden z najgorętszych modeli w tym sezonie. Co prawda botki marki Hegos, które wybrała Paulina Sykut-Jeżyna, do tanich nie należą i kosztują 550 zł, ale mamy dobrą wiadomość, bo podobne znajdziecie w Zarze za 139 zł.

Paulina Sykut-Jeżyna w botkach Hegos za 550 zł, a podobne kupicie w Zarze i Reserved

Pastelowy dres Pauliny Sykut-Jeżyny to prawdziwy hit! Jak wiadomo tego typu zestawy wróciły do łask, kiedy okazało się, że przez pandemię spędzamy w domu znacznie więcej czasu niż dotychczas. Co więcej gwiazdy swoimi stylizacjami udowodniły, że komplety dresowe idealnie sprawdzają się też na codzienne wyjścia, szczególnie jeśli wybierzemy do nich hitowe botki na grubej podeszwie, które absolutnie rządzą w tym sezonie. Model marki Hegos, który wybrała gwiazda Polsatu kosztuje 550 zł, a w Zarze podobne kupimy za 139 zł, a w Reserved za 149 zł.

Obserwatorki Pauliny Sykut komplementują jej nowy look i podkreślają, że te botki nadają charakteru całej stylizacji. Ich uwadze nie uszły też idealnie ułożone włosy gwiazdy.

Buty jaka firma pieknie w nich Ależ piękny ten kolor włosów 😉 Niezły styl ❤️

Sami spójrzcie na ten look gwiazdy Polsatu! Aż trudno uwierzyć, że zestaw dresowy i botki na traktorze mogą stworzyć tak rewelacyjną stylizację...

W Zarze kupimy niemal identyczne botki na wyprzedaży. Ten skórzany model jest przeceniony z 299 zł na 139 zł.