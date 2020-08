Oto 4 produkty must have na wakacje 2020. Bez nich ani rusz!

Wakacje czas zacząć! Przed wyjazdem na urlop musisz przyjąć odpowiednie (pozytywne!) nastawienie, spakować twoje ulubione ubrania i buty i oczywiście... kosmetyczkę! Lato to specyficzny czas, kiedy nasze ciało wystawione jest na większe promieniowanie słoneczne - więcej czasu spędzamy na zewnątrz, więcej się ruszamy i nie zawsze pamiętamy o odpowiedniej pielęgnacji. Przygotowaliśmy dla was zestawienie, w którym znajdziecie 4 produkty, bez których nie wyobrażamy sobie wakacji. Oto one!

1. Woda! Wodę musisz pić cały czas - zwłaszcza latem wypicie 1,5 litra wody dziennie to absolutne minimum. Butelka filtrująca od Dafi pomoże ci w podjęciu tego wyzwania. Cena to 44, 90 zł

2. Latem, kiedy nasza skóra jest wystawiona na silniejsze niż zwykle promieniowanie słoneczne, pamiętaj o odpowiedniej ochronie! Lekki, błyskawicznie wchłaniający się krem z nowatorskimi i niewidocznymi filtrami od Eisenberg to pozycja, której nie może zabraknąć w twojej kosmetyczce latem! Cena to 149 zł za 50 ml.

3. Produkt numer trzy, o którym musisz pamiętać, to kultowy wielozadaniowy, uniwersalny suchy olejek Huile Prodigieuse z limitowanej edycji na lato 2020. Możesz go stosować do twarzy, do ciała, a nawet do włosów! Cena to 136 zł za 100 ml.

4. Kolejna obowiązkowa pozycja w twojej kosmetyczce to UFO mini 2. UFO mini 2 to tak naprawdę potężne urządzenie, występujące w charakterystycznych dla marki kolorach: jasnoróżowym, fuksjowym i miętowym. Podobnie jak UFO 2, posiada moc przełomowych technologii, w tym termoterapię, pulsacje T-sonic i terapię światłem LED w 8 różnych kolorach. Tylko 90 sekund wystarczy, aby cieszyć się promienną i zdrową cerą przez całe lato! Polecamy! Cena to 749 złotych.