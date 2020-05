Oczyszczanie wspierające naturalną barierę ochronną cery. Sprawdź, na czym polega i po jakie kosmetyki warto podczas niego sięgnąć

Oczyszczanie to kluczowy etap pielęgnacji cery. Nie oznacza to jednak, że musi być szczególnie skomplikowany. Jakiś czas temu głośno było o multietapowej pielęgnacji koreańskiej, następnie pojawiły się czarne maski węglowe typu peel-off oraz trend na urocze, soniczne szczoteczki do mycia twarzy. Mimo ogromu produktów dostępnych na rynku producenci nie zwalniają tempa i zasypują nas coraz większą ilością nowości. Duży wybór jest, jak najbardziej mile widziany, jednak nadmiar stosowanych produktów podczas oczyszczania zdecydowanie nie.

Odpowiedni wybór preparatów oczyszczających

Kiedy twój rytuał oczyszczania obfituje w zbyt wiele kosmetyków lub też mają one zbyt silnie działające formuły niszczysz warstwę lipidową naskórka, która stanowi barierę ochronną skóry. To może skutkować zaczerwienieniami, podrażnieniami, rankami lub piekącym odczuciem podczas nakładania kremów lub makijażu. By uniknąć tej sytuacji i wzmocnić płaszcz lipidowy skóry wybieraj produkty o delikatnych formułach, z dużą ilością składników pochodzenia naturalnego, które są bogate w probiotyki, prebiotyki, kwasy tłuszczowe i witaminy. Bez trudu znajdziesz je w aptekach oraz drogeriach. Oto kilka przykładowych propozycji.

Mat. prasowe

Żel do mycia Pure, Emolium

Może być używany zarówno do twarzy, jak i całego ciała. Jest hipoalergiczny i bezzapachowy, a jego biodegradowalna formuła jest w 93 % pochodzenia naturalnego. Zawiera bogaty w witaminy olej makadamia, skwalan i inulinę o działaniu ochornnym oraz łagodzący ekstrakt z kory magnolii. Cena: ok. 41 zł

Mat. prasowe

Żel myjący do twarzy Aloesove, Sylveco

Dokładnie usuwa zanieczyszczenia z naskórka, ale nie ma opcji, by go podrażnił. Formuła kosmetyku opiera się na delikatnych środkach myjących. W jego skład wchodzi: organiczny ekstarkt z aloesu i miłorzębu japońskiego o silnych właściwościach nawilżających oraz antyoksydacyjnych, kwas jabłkowy rozjaśniający przebarwienia i naturalne olejki eteryczne. Cena: 19,90 zł

Mat. prasowe

Kojący żel myjący z probiotykami EcoSkin Care, Bandi

Preparat jest szczególnie zalecany do pielęgnacji cer nadwrażliwych, delikatnych i skłonnych do podrażnień. Ma właściwości myjąco-nawilżające i nie narusza naturalnej bariery ochronnej naskórka. Zawarte w nim składniki aktywne to m.in. aloes zwyczajny, prebiotyki i probotyki oraz ekstrakt z Yakon. Cena: 45 zł