W ostatniej chwili przed świętami nie masz czasu na bieganie za prezentami, a jeszcze nie wszystkie udało ci się kupić? Postaw na kosmetyki - to cieszy wszystkich! I nie bój się, że będą nudne - oto same świetne, świeże pomysły!

Święta 2019: najlepsze pomysły na prezenty last minute

Masz już prezenty dla mamy, przyjaciółki, a nawet dla dalszych koleżanek - takie w rozsądnej cenie ;) - ale wciąż przypominasz sobie o kolejnych osobach, które chcesz obdarować? Nie martw się, że nie zdążysz wyszukać dla nich niczego interesującego - oto lista najlepszych kosmetycznych prezentów last minute, które ucieszą każdego! Nawet faceta…

Mat. prasowe

Krem do ciała Biggie Bum Sol de Janeiro

Znasz markę Sol de Janeiro? Powinnaś! To kultowe kosmetyki do ciała o obłędnych zapachach, które ujędrniają, nawilżają i napinają skórę tak, że nawet w środku zimy jest… gotowa na plażę ;). Ten krem nie tylko ma największą pojemność wśród produktów marki, ale i… konsystencję, która szybko wnika w skórę i nadaje jej subtelny połysk. I ten niebiański zapach pistacji i karmelu!

Cena: 300 zł

Mat. prasowe

Krem Luxury Antiaging Nr 101 Dr Novicka

Przygotowany przez znaną dermatolog dr Danutę Nowicką, idealnie odpowiada na potrzeby skóry, która wymaga pielęgnacji przeciwstarzeniowej, ale i… tej nieco młodszej, która zmarszczkami jeszcze nie musi się przejmować. W końcu najważniejsza jest profilaktyka i nawilżanie! Ten krem jest wyjątkowy także dlatego, że w składzie ma opatentowany kompleks kwasu hialuronowego z wodą strukturyzowaną. Powoduje ona, że zawartość kwasu hialuronowego w kremie jest o 20% wyższa niż w kremach o recepturach bazujących na zwykłej wodzie. Efekt? Napięta, gładka i promienna skóra!

Cena: 97 euro (ok. 409 zł, Drnovicka.eu)

Mat. prasowe

Krem-Maseczka Asoa Algi Morskie

Asoa to polska rodzinna marka kosmetyczna, która stawia na 100% wegańskie formuły oraz produkcję w duchu filozofii cruelty free i zero waste. Maseczka z algami morskimi i koenzymem q10 spodoba się nie tylko ekolożkom. Chroni skórę przed fotostarzeniem, wygładza i ujednolica cerę, poprawia jej koloryt i spowalnia proces starzenia. Zawiera też masło shea oraz oleje z pestek moreli i moringi.

Cena: 43 zł (Cosibella.pl)

Mat. prasowe

Krem Biotherm Blue Therapy Multi-Defender SPF 25

Tem krem, przepięknie opakowany i stworzony specjalnie dla skóry dojrzałej i suchej, działa antyoksydacyjne i chroni skórę przed negatywnym wpływem środowiska. Łagodzi oznaki starzenia się skóry: plamy pigmentacyjne i zmarszczki. Nawilża, regeneruje, wygładza i… chroni przed słońcem! Idealny prezent nie tylko dla tych, którzy wybierają się na narty.

Cena: 301 zł (Flaconi.pl)

Mat. prasowe

Gąbka do ciała Body Konjac HelloBody

Jest nie tylko zabawna i poręczna, ale przede wszystkim naturalna, biodegradowalna, wegańska i… sprytna. Dzięki lekko wypukłemu kształtowi pozwala zużyć mniej żelu pod prysznic i wytworzyć więcej piany! Świetnie też peelinguje, pozostawiając skórę gładką i napiętą.

Cena: 59,99 zł

Mat. prasowe

Zestaw świąteczny Gillette Fusion 5 Proglide

A co dla mężczyzny? Najlepiej coś bardzo praktycznego! Elegancko zaprojektowana maszynka w komplecie ze stabilną, minimalistyczną podstawką plus zestaw ostrzy - to brzmi jak strzał w dziesiątkę.

Cena: ok. 85 zł